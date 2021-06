Les tennismen Mahut et Herbert s’imposent en huitièmes de finale à Roland-Garros

06/06/2021

joueurs français Nicolas Mahut Oui Pierre Hugues Herbert, le numéro 6 de l’ATP et le numéro 20 de l’ATP ont respectivement rempli les prévisions en expirant dans une heure et cinquante-huit minutes en 0-6, 6-3 et 7 (7) -6 (5) au joueur néerlandais Robin Haase, numéro 39 de l’ATP et allemand Jan-Lennard Struff, numéro 60 de l’ATP en huitièmes de finale à Roland-Garros. Avec ce résultat, le couple parvient à se qualifier pour les quarts de finale de Roland-Garros.

Pendant le match, les vainqueurs ont réussi à casser le service de leurs adversaires deux fois, tandis que la paire vaincue a réussi à le casser 4 fois. De plus, au premier service, Mahut et Herbert ont eu 63% d’efficacité et ont réalisé 60% des points de service, tandis que les données de leurs adversaires sont de 76% d’efficacité et 65% de points obtenus au service. Enfin, en termes de fautes, les joueurs qualifiés ont commis 14 doubles fautes et leurs rivaux en ont commis 4.

En quarts de finale, Mahut et Herbert rencontreront les joueurs serbes Nikola Cacic Oui Tomislav Brkic.

Le tournoi Paris (Open de France Double Masc.) est célébrée du 30 mai au 12 juin sur terre battue extérieure. Au total, 64 couples participent à cette compétition.