Les tennismen Martic et Rogers sont éliminés en quarts de finale de Roland-Garros

09/06/2021 à 13:46 CEST

Le joueur de tennis roumain Irina-Camélia Begu, numéro 104 de la WTA et Argentine Nadia Podoroska, numéro 132 de la WTA remportée en quarts de finale de Roland-Garros en deux heures et onze minutes par 6-3, 4-6 et 6-2 au joueur croate Petra martique déjà le joueur de tennis américain Shelby Roger, numéros 145 et 108 de la WTA. Après ce résultat, le couple a réussi à se qualifier pour les demi-finales à Roland-Garros.

Le couple vaincu a réussi à casser le service de ses adversaires à 3 reprises, tandis que les vainqueurs, de leur côté, l’ont fait 5 fois. De plus, Begu et Podoroska ont eu 70% de premier service et ont commis 6 doubles fautes, réussissant à remporter 62% des points de service, alors que l’efficacité de leurs adversaires était de 66%, ils ont commis 3 doubles fautes et ont obtenu 55% des points de service .

Lors des demi-finales, Begu et Podoroska rencontreront les joueurs américains Bethanie Mattek-Sands et Iga Swiatek.

Le tournoi Roland-Garros Double Fem. Elle se déroule sur terre battue en plein air et au cours de celle-ci un total de 64 couples s’affrontent. De plus, il se déroule entre le 2 et le 13 juin à Paris.