Les tennismen Miektic et Pavic se qualifient pour les quarts de finale aux dépens de Vénus et Puetz

25/10/2021

Le à 19h30 CEST

joueurs croates Nikola Miektic et Compagnon Pavic, le numéro 1 de l’ATP et le numéro 2 de l’ATP ont respectivement rempli les pronostics en gagnant par 6-4 et 6-4 en une heure et douze minutes au joueur de tennis néo-zélandais Michel Vénus, numéro 17 de l’ATP et le joueur allemand Tim Puetz, numéro 25 de l’ATP en huitièmes de finale du tournoi ATP 500 de Vienne. Après ce résultat, les joueurs de tennis obtiennent la place pour les quarts de finale du tournoi ATP 500 de Vienne.

Pendant le match, les vainqueurs ont réussi à casser le service de leurs adversaires à deux reprises, au premier service ils ont eu une efficacité de 77%, ont commis 2 doubles fautes et ont réalisé 75% des points de service. Quant à Vénus et Puetz, elles n’ont jamais réussi à casser le service et leurs données d’efficacité sont de 71%, 3 doubles fautes et 73% de points obtenus au service.

Après cette rencontre, auront lieu les quarts de finale où Miektic et Pavic seront mesurés face aux vainqueurs du match qui affrontera Nicolas Mahut et Fabrice Martin contre Christian garin et Cameron Norrie.

Dans le tournoi Vienne (ATP Vienne) Au total, 19 couples s’affrontent et la phase finale est constituée d’un total de 16 parmi ceux qui se qualifient directement, ceux qui réussissent la phase qualificative précédente et ceux qui sont invités. Il se déroule également entre le 23 et le 31 octobre sur terrain dur sous abri.