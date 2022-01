Les tennismen Mirza et Kichenok se qualifient pour les quarts de finale aux dépens de Dabrowski et Olmos

01/04/2022

Le à 04:15 CET

Le joueur indien Sania mirza, numéro 63 de la WTA et l’Ukrainien Nadiia Kichenok, numéro 31 de la WTA remporté en une heure et neuf minutes par 1-6, 6-3 et 10-8 au joueur de tennis canadien Gabriela Dabrowski, numéro 7 de la WTA et joueuse mexicaine Giuliana Olmos, numéro 18 de la WTA en huitièmes de finale du tournoi WTA 500 de Adélaïde. Après ce résultat, nous pourrons continuer à voir les vainqueurs du match dans la prochaine phase du tournoi WTA 500 en Adélaïde, les quarts de finale.

Les données du match montrent que Mirza et Kichenok, les vainqueurs, ont réussi à briser le service à une occasion. Quant à Dabrowski et Olmos, ils ont réussi à casser deux fois le service de leurs adversaires, obtenu une efficacité de 78%, commis 2 doubles fautes et réussi à remporter 63% de leurs points de service.

Pendant les quarts de finale Mirza et Kichenok affronteront les vainqueurs du match dans lequel ils se rencontreront Priscilla Hon Oui Charlotte Kempenaers Pocz contre Heather Watson Oui Shelby Roger.

Le tournoi WTA Adélaïde Il se déroule sur un court en dur en plein air et au cours de celui-ci, un total de 16 couples y participent. De même, sa célébration a lieu entre le 3 janvier et le 9 février à Adélaïde.