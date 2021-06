01/06/2021

joueurs américains Nicolas Monroe Oui Francis Tiafoe, numéro 77 de l’ATP et numéro 231 de l’ATP remportés respectivement par 6-3 et 6-4 en une heure et dix-huit minutes au joueur de tennis polonais Lukasz Kubot et le joueur brésilien Marcelo melo, numéros 17 et 18 de l’ATP lors de la 30e de finale de Roland-Garros. Après ce résultat, le couple a réussi à se qualifier pour les seizièmes de finale à Roland-Garros.

Les statistiques sur le match montrent que les vainqueurs ont réussi à casser le service de leurs adversaires 3 fois, tandis que la paire vaincue l’a fait une fois. De même, Monroe et Tiafoe ont atteint une efficacité de 57% au premier service et ont pris 71% des points de service, tandis que l’efficacité de leurs adversaires était de 70% et a atteint 58% des points de service. . Enfin, en ce qui concerne les fautes, les joueurs qualifiés ont commis 2 doubles fautes et les joueurs éliminés ont commis 4 doubles fautes.

Lors des huitièmes de finale, Monroe et Tiafoe affronteront les joueurs indiens Rohan bopanna Oui Franko skugor.

Le tournoi se déroule entre le 30 mai et le 12 juin sur terre battue extérieure. Pendant la compétition, un total de 64 couples s'affrontent.