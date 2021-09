Les tennismen Nielsen et Popisil parviennent à se qualifier pour les seizièmes de finale aux dépens de Giron et Goransson

03/09/2021 à 20h00 CEST

joueur de tennis danois Frederik Nielsen, numéro 94 de l’ATP et le joueur canadien Vasek Popisil, le numéro 174 de l’ATP a rempli les pronostics en s’imposant lors de la 30e finale de l’US Open par 6-3 et 7 (7) -6 (3) dans une heure et vingt minutes à l’américain Marcos Giron et au joueur suédois André Goransson. Après ce résultat, nous continuerons à voir la paire gagnante en seizièmes de finale de l’US Open.

La paire perdante a réussi à briser le service une fois, tandis que les gagnants l’ont fait deux fois. De même, Nielsen et Popisil ont eu une efficacité de 72% au premier service, ont commis 2 doubles fautes et ont réussi à gagner 74% des points de service, tandis que leurs adversaires ont eu un premier service de 61% et 5 doubles fautes, réussissant à remporter 57% de les points de service.

Lors des huitièmes de finale, les vainqueurs seront mesurés contre les joueurs roumains Horia Tecau et Kévin Krawietz.

Dans le tournoi New York (US Open) un total de 64 couples se font face. Il se déroule également du 1er au 11 septembre sur un court extérieur en dur.