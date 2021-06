Les tennismen Paire et Arneodo s’imposent en seizièmes de finale à Roland-Garros

06/04/2021

Le 06/05/2021 à 04:15 CEST

Le joueur de tennis français Benoit paire, numéro 83 de l’ATP et joueur monégasque Romain arneodo, numéro 97 de l’ATP remporté en une heure et une minute par 6-0 et 6-4 à l’autrichien Philippe Oswald et le joueur néo-zélandais Marcus Daniel, numéros 34 et 41 de l’ATP en huitièmes de finale à Roland-Garros. Après ce résultat, on peut continuer à voir les vainqueurs de ce match lors des huitièmes de finale à Roland-Garros.

Les statistiques montrent que Paire et Arneodo, les vainqueurs, ont réussi à casser le service de leurs adversaires 4 fois, obtenu 60% de leur premier service, commis 3 doubles fautes, et réussi à remporter 71% de leurs points de service. Quant à Oswald et Daniell, ils n’ont pas réussi à casser le service, leur efficacité était de 60%, ils ont commis 4 doubles fautes et ont obtenu 52% des points de service.

Lors des huitièmes de finale nous aurons la confrontation de Paire et Arneodo contre les Monégasques Hugo Nys Oui Tim Puetz.

Ce championnat se déroule en Paris entre le 30 mai et le 12 juin sur terre battue en plein air. Lors de cette compétition, un total de 64 couples s’affrontent.