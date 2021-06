Les tennismen Pliskova et Pliskova seront en quarts de finale à Roland-Garros

05/06/21 à 18:15 CEST

joueurs tchèques Kristyna Pliskova Oui Karolina Pliskova, numéro 51 de la WTA et numéro 85 de la WTA se sont respectivement imposés en huitièmes de finale à Roland-Garros par 7-5, 1-6 et 6-4 en une heure et cinquante-six minutes au joueur de tennis roumain Monica Niculescu, numéro 54 de la WTA et la joueuse lettone Jelena Ostapenko, numéro 19 de la WTA. Suite à ce résultat, les joueurs ont réussi à se qualifier pour les quarts de finale de Roland-Garros.

Pendant le match, les vainqueurs ont réussi à casser le service de leurs adversaires 5 fois, tandis que la paire vaincue l’a fait 6 fois. De plus, Pliskova et Pliskova ont réalisé 59% au premier service et pris 53% des points de service, tandis que l’efficacité de leurs adversaires était de 62% et ils ont réalisé 58% des points de service. Pour conclure, en termes de pénalités, les joueurs vainqueurs ont commis 6 doubles fautes et leurs rivaux ont commis une double faute.

En quarts de finale, Pliskova et Pliskova affronteront les vainqueurs du match dans lequel ils se rencontreront. Gabriela Dabrowski Oui Leylah Annie Fernandez contre Barbora Krejcikova Oui Katerina siniakova.

La célébration du tournoi Paris (Open de France Double Dames.) se déroule entre le 2 et le 13 juin sur terre battue en plein air. Dans cette compétition, un total de 64 couples sont présentés.