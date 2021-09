Les tennismen Purcell et Yastremska s’imposent en quarts de finale de l’US Open

09/07/2021

l’australien Max purcell, numéro 42 de l’ATP et l’Ukrainien Dayana Yastremska, le numéro 124 de la WTA a rempli les pronostics en s’imposant en cinquante-quatre minutes par 6-2 et 6-3 au joueur français Fabrice Martin, numéro 37 de l’ATP et le joueur de tennis kazakh Iaroslava Chvedova en quarts de finale de l’US Open. Après ce résultat, on continuera à voir les vainqueurs du match dans la prochaine phase de l’US Open, les demi-finales.

Au cours de la partie, les vainqueurs ont réussi à casser le service de leurs adversaires 3 fois, ont eu une efficacité de 61% au premier service, ont commis une double faute et ont obtenu 77% des points de service. Quant à Martin et Shvedova, ils n’ont jamais réussi à casser le service, ont atteint 65% d’efficacité, ont commis 2 doubles fautes et ont remporté 60% de leurs points de service.

Purcell et Yastremska s’affronteront en demi-finale avec les vainqueurs du match entre Marcelo Arevalo et Giuliana Olmos contre Démolisseur Marcelo et Ellen Perez.

Le tournoi US Open il se déroule sur un court en dur en plein air et un total de 32 couples s’affrontent. De même, sa célébration a lieu entre le 1er et le 11 septembre à New York.