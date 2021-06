Les tennismen Querrey et Johnson restent aux portes des seizièmes de finale de Roland-Garros

06/03/2021

Le à 19h30 CEST

Le français Hugo Gaston Oui Arthur Cazaux remporté la 30e de finale de Roland-Garros en une heure et quarante-six minutes par 6-3, 6 (4) -7 (7) et 6-1 aux joueurs américains Sam querrey Oui Steve Johnson, numéro 200 de l’ATP et, respectivement, numéro 146 de l’ATP. Avec ce résultat, nous suivrons de près la trajectoire des joueurs en seizièmes de finale de la compétition.

La paire vaincue a réussi à casser le service de ses adversaires une fois, tandis que les vainqueurs, de leur côté, l’ont fait 4 fois. De même, au premier service Gastón et Cazaux ont eu 66% d’efficacité, 2 doubles fautes et ont obtenu 71% des points de service, tandis que leurs rivaux ont obtenu 70% d’efficacité, ont commis 3 doubles fautes et ont réussi à gagner 60 % des points de service.

En huitièmes de finale, les vainqueurs affronteront les vainqueurs du match entre Pablo Andújar Alba Oui Pedro Martínez Gardien de but contre Feliciano López Oui Jaume Munar.

Le tournoi Paris (Open de France Double Masc.) se déroule du 30 mai au 12 juin sur terre battue extérieure. Dans cette compétition, un total de 64 couples sont présentés.