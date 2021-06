Les tennismen Schuurs et Koolhof s’imposent en huitièmes de finale à Roland-Garros

04/06/21 à 19:15 CEST

Les Hollandais Demi Schuurs Oui Wesley koolhof, numéro 10 de la WTA et numéro 13 de l’ATP respectivement remportés par 6-3 et 6-1 en cinquante-neuf minutes au joueur croate Ivan Dodig Oui Yung-jan chan, numéros 9 et 21 de l’ATP en huitièmes de finale à Roland-Garros. Avec ce résultat, on continuera à voir les vainqueurs de ce match en quarts de finale de Roland-Garros.

Pendant le match, les vainqueurs ont réussi à casser 5 fois le service de leurs adversaires, ils ont obtenu un premier service à 100%, ils n’ont commis aucune double faute, réussissant à remporter 72% de leurs points de service. Quant à Dodig et Chan, ils ont réussi à casser une fois le service de leurs adversaires, ils ont fait un premier service à 100%, ils n’ont pas commis de double faute et ils ont réussi à gagner 50% de leurs points de service.

En quarts de finale, Schuurs et Koolhof affronteront les vainqueurs du match qui affrontera Ken Skupski Oui Alexa Guarachi Mathison contre Hao Ching Chan Oui Jean pairs.

La célébration du tournoi Paris (Open de France Doubles Mixtes) se déroule entre le 4 et le 10 juin sur terre battue en plein air. Pendant la compétition, un total de 16 couples s’affrontent.