Les tennismen Sizikova et Alexandrova font leurs adieux à Roland-Garros

06/03/2021

Le à 21:46 CEST

joueurs australiens Ajla Tomljanovic Oui Ponceuses tempête, le numéro 110 de la WTA et le numéro 62 de la WTA ont respectivement rempli les pronostics en s’imposant lors de la trente-deuxième finale de Roland-Garros en cinquante-sept minutes par 6-1 et 6-1 aux russes Yana Sizikova Oui Ekaterina Alexandrova, numéro 101 de la WTA et numéro 87 de la WTA respectivement. Avec ce résultat, le duo prend la place des huitièmes de finale à Roland-Garros.

Les données recueillies sur le match montrent que les vainqueurs ont réussi à casser le service de leurs adversaires 5 fois, tandis que la paire vaincue n’a pas réussi à casser le service de leurs adversaires. De plus, Tomljanovic et Sanders ont eu 58% d’efficacité au premier service et ont réussi à remporter 72% des points de service, alors que la donnée de leurs adversaires est de 65% d’efficacité et 44% de points obtenus au service. Enfin, dans la section des pénalités, les joueurs qualifiés ont commis une double faute et leurs rivaux ont commis 5 doubles fautes.

Lors des huitièmes de finale, Tomljanovic et Sanders affronteront les Russes Anastasia Pavlyuchenkova Oui Elena Rybakina.

Le tournoi Open de France Double Dames. Elle se déroule sur terre battue extérieure et au cours de celle-ci un total de 64 couples y participent. De même, sa célébration a lieu entre le 2 et le 13 juin à Paris.