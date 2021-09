Les tennismen Skupski et Bambridge sont éliminés en 30e de finale de l’US Open

09/02/2021

Le à 22:15 CEST

joueur slovaque Philippe Polasek, numéro 14 de l’ATP et l’Australien Jean pairs, numéro 25 de l’ATP remporté lors de la 30e de finale de l’US Open par 6-3 et 6-3 en une heure et cinq minutes aux joueurs britanniques Ken Skupski et Luc Bambridge, numéro 60 de l’ATP et, respectivement, numéro 59 de l’ATP. Après ce résultat, on verra les vainqueurs du match lors de la prochaine phase de l’US Open, les seizièmes de finale.

Les données recueillies sur le match montrent que Polasek et Peers, les vainqueurs, ont réussi à casser 3 fois le service de leurs adversaires, tandis que la paire vaincue, de son côté, n’a pas réussi à casser le service de ses adversaires. De plus, au premier service, Polasek et Peers ont été efficaces à 66% et ont réalisé 88% des points de service, tandis que les données de leurs adversaires sont efficaces à 68% et 56% des points obtenus au service. Enfin, concernant les pénalités, les vainqueurs ont commis 2 doubles fautes et leurs rivaux en ont commis 3.

En seizièmes de finale, Polasek et Peers rencontreront les vainqueurs du match entre Olivier Marach et Philippe Oswald contre Jonathan Erlich et Lloyd Harris.

Dans le tournoi New York (US Open) 64 couples y participent. De même, il se déroule entre le 1er et le 11 septembre sur un court en dur en plein air.