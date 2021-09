Les tennismen Skupski et Guarachi Mathison prennent la place des huitièmes de finale aux dépens de Soares et Stosur

09/04/2021

Le à 10:15 CEST

L’anglais Ken Skupski, numéro 60 de l’ATP et joueur de tennis chilien Alexa Guarachi Mathison, numéro 16 de la WTA remportée en seizièmes de finale de l’US Open par 5-7, 6-3 et 10-4 en une heure et vingt minutes au joueur de tennis brésilien Bruno Soares, numéro 11 de l’ATP et le joueur australien Samantha Stosur, numéro 55 de l’ATP. Après ce résultat, les joueuses de tennis parviennent à se qualifier pour les huitièmes de finale de l’US Open.

Pendant le match, les vainqueurs ont réussi à casser le service de leurs adversaires 2 fois, ont été efficaces à 95% au premier service, n’ont pas commis de double faute et ont réussi à remporter 68% de leurs points de service. Quant à Soares et Stosur, ils ont également réussi à casser deux fois le service de leurs adversaires, obtenu 97% d’efficacité, n’ont pas commis de double faute et ont réussi à remporter 58% de leurs points de service.

Skupski et Guarachi Mathison joueront en huitièmes de finale de la compétition contre les vainqueurs du match entre Galina Voskoboeva et Nikola Cacic contre Matwe middelkoop et Darija jurak.

Le tournoi New York (US Open) se déroule du 1er au 11 septembre sur un court extérieur en dur. Pendant la compétition, un total de 32 couples s’affrontent.