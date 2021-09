Les tennismen Soares et Murray prennent la place des huitièmes de finale aux dépens de Fratangelo et Eubanks

09/03/2021

Le joueur brésilien Bruno Soares, numéro 11 de l’ATP et le britannique Jamie Murray, le numéro 22 de l’ATP a rempli les pronostics en remportant les seizièmes de finale de l’US Open en une heure et trente-cinq minutes par 7 (7) -6 (4) et 6-4 aux joueurs américains Bjorn frangangelo et Christophe Eubanks. Après ce résultat, les joueurs seront en huitièmes de finale de l’US Open.

La paire vaincue a réussi à casser le service à une occasion, tandis que les vainqueurs, de leur côté, l’ont fait à 2 reprises. De plus, au premier service Soares et Murray ont eu une efficacité de 71%, 3 doubles fautes et ont obtenu 67% des points de service, tandis que la donnée de leurs rivaux est de 84% d’efficacité, 2 doubles fautes et 66% de points obtenus au moment de servir.

La célébration du tournoi New York (US Open) se déroule du 1er au 11 septembre sur un court extérieur en dur. Au total, 64 couples participent à cette compétition.