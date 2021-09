Les tennismen Travaglia et Fucsovics restent aux portes des seizièmes de finale de l’US Open

09/03/2021 à 03:30 CEST

Le joueur roumain Horia Tecau, numéro 18 de l’ATP et l’Allemand Kévin Krawietz, le numéro 13 de l’ATP a rempli les pronostics en s’imposant en cinquante-trois minutes par 6-3 et 6-2 le joueur de tennis italien Stefano Travaglia et le joueur de tennis hongrois Marton fucsovics, numéros 234 et 343 de l’ATP lors de la 30e finale de l’US Open. Après ce résultat, la paire obtient la place pour les seizièmes de finale de l’US Open.

La paire perdante n’a réussi à casser le service à aucun moment, tandis que les gagnants, de leur côté, l’ont fait 3 fois. De même, Tecau et Krawietz ont atteint 84% d’efficacité au premier service, commis une double faute et pris 95% des points de service, tandis que les données de leurs adversaires sont efficaces à 67%, 5 doubles fautes et 57% de points obtenus au service.

Lors des huitièmes de finale, nous aurons la confrontation de Tecau et Krawietz contre les vainqueurs du match qui affronteront Frederik Nielsen et Vasek Popisil contre Marcos Giron et André Goransson.

La célébration du tournoi New York (US Open) se déroule du 1er au 11 septembre sur un court extérieur en dur. Lors de cette compétition, un total de 64 couples s’affrontent.