Les tennismen Vesnina et Karatsev se qualifient pour les quarts de finale aux dépens de Saville et Dabrowski

06/05/2021

Le à 15h31 CEST

Les Russes Elena Vesnina Oui Aslan karatsev, numéro 144 de la WTA et numéro 226 de l’ATP respectivement remportés par 6-4 et 6-2 en cinquante-huit minutes au joueur de tennis australien Luc saville déjà le canadien Gabriela Dabrowski, numéros 35 et 11 de l’ATP en huitièmes de finale à Roland-Garros. Avec ce résultat, on peut continuer à voir les vainqueurs de ce match lors des quarts de finale de Roland-Garros.

Pendant le match, les vainqueurs ont réussi à casser le service de leurs adversaires 3 fois, tandis que la paire perdante, en revanche, n’a pas réussi à casser le service de ses adversaires. De même, Vesnina et Karatsev ont eu une efficacité de 96% au premier service et ont atteint 72% des points de service, tandis que les données de leurs rivaux sont de 91% d’efficacité et de 61% de points obtenus au service. Enfin, au niveau des pénalités, les joueurs vainqueurs ont commis une double faute et les joueurs éliminés ont commis 3 doubles fautes.

En quarts de finale, les vainqueurs joueront contre les vainqueurs du match entre Nicolas Mahut Oui caroline garcia contre bélier Rajeev Oui Nicole Mélichar.

Le tournoi Open de France Doubles Mixtes Il est célébré sur terre battue en plein air et au cours de celui-ci, un total de 16 couples s’affrontent. De plus, il se déroule entre le 4 et le 10 juin à Paris.