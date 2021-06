Les tennismen Yang et Ninomiya se qualifient pour les seizièmes de finale de Roland-Garros

06/02/2021

Le 03/06/2021 à 02:45 CEST

Le joueur de tennis chinois Zhaoxuan Yang, numéro 47 de la WTA et la joueuse japonaise Makoto ninomiya, numéro 63 de la WTA s’est imposée lors de la 30e de finale de Roland-Garros en une heure et vingt-quatre minutes par 6-2 et 6-2 à l’espagnol Sara Sorribes Tormo déjà le joueur tchèque Marie Bouzkova, numéros 68 et 82 de la WTA. Après ce résultat, on peut continuer à voir les vainqueurs du match lors de la prochaine phase de Roland-Garros, les 16es de finale.

La paire perdante a réussi à casser le service de ses adversaires 2 fois, tandis que les gagnants, pour leur part, l’ont fait 6 fois. De plus, Yang et Ninomiya ont eu 74% d’efficacité au premier service, ont commis une double faute et ont réussi à remporter 62% des points de service, alors que la data de leurs adversaires est efficace à 69%, 2 doubles fautes et 43% de points obtenus au service.

Lors des huitièmes de finale, Yang et Ninomiya rencontreront les Croates Petra martique Oui Shelby Roger.

Dans le tournoi リ (Open de France Double Dames.) 64 couples y participent. De même, il est célébré entre le 2 et le 13 juin sur terre battue extérieure.