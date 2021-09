Les tennismen Yastremska et Kostyuk parviennent à se qualifier pour les huitièmes de finale aux dépens de Krunic et Stojanovic

03/09/2021 à 23h00 CEST

joueurs ukrainiens Dayana Yastremska et Marta Kostyuk, numéro 124 de la WTA et numéro 117 de la WTA se sont respectivement imposés en huitièmes de finale de l’US Open par 6-4, 4-6 et 6-4 en deux heures et trois minutes aux Serbes Aleksandra Krunic et Nina Stojanovic, numéro 52 de la WTA et, respectivement, numéro 47 de la WTA. Avec ce résultat, nous continuerons à voir la paire gagnante dans les huitièmes de finale de l’US Open.

Les données du match montrent que les vainqueurs ont réussi à casser le service de leurs rivaux 6 fois, ont eu une efficacité de 51% au premier service, ont commis 9 doubles fautes et ont réalisé 58% des points de service. Quant à Krunic et Stojanovic, ils ont réussi à casser 5 fois le service de leurs rivaux et leurs données d’efficacité sont de 64%, 5 doubles fautes et 52% de points obtenus au service.

Ce championnat se déroule en New York du 1er au 12 septembre sur un court en dur en plein air. Dans cette compétition, un total de 64 couples sont présentés.