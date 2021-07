Les tennismen Zvonareva et Siegemund parviennent à se qualifier pour les huitièmes de finale aux dépens de Christian et Hibino

07/03/2021

Le joueur russe Vera Zvonareva, numéro 37 de la WTA et la joueuse de tennis allemande Laura siège, le numéro 34 de la WTA a rempli les pronostics en s’imposant en huitièmes de finale de Wimbledon en une heure et sept minutes par 6-2 et 6-2 à l’américain Christian Kaitlyn déjà le joueur japonais Nao Hibino, numéros 61 et 64 de la WTA. Avec ce résultat, les joueurs parviennent à se qualifier pour les huitièmes de finale à Wimbledon.

Les statistiques du match indiquent que Zvonareva et Siegemund, les vainqueurs, ont réussi à casser le service de leurs rivaux 5 fois, ont atteint 71% d’efficacité au premier service, n’ont commis aucune double faute et ont pris 67% des points à la sortie. . Quant à Christian et Hibino, ils ont réussi à casser le service une fois, leur efficacité était de 70%, ils ont commis 2 doubles fautes et ils ont réalisé 41% des points de service.

Le prochain match correspond aux huitièmes de finale du tournoi et Zvonareva et Siegemund affronteront les joueurs japonais Shuko Aoyama Oui Ena Shibahara.

La célébration du tournoi Londres (Double dames de Wimbledon.) se déroule entre le 28 juin et le 11 juillet sur gazon extérieur. Dans cette compétition un total de 63 couples affrontent.