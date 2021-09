Les tensions chez Ferrari montent alors que Binotto et Leclerc s’affrontent

Tout ne va pas bien dans la maison de Maranello selon plusieurs sources en Italie faisant état de tensions croissantes entre le directeur de l’équipe Ferrari Mattia Binotto et Charles Leclerc.

Au cours du week-end de Monza, plus tôt ce mois-ci, des témoins du Grand Prix d’Italie se souviennent de Binotto et Leclerc se disputant passionnément dans le garage de l’équipe, à tel point que le pilote monégasque est tombé malade pendant la FP2 avec des nausées et un mal de tête qui l’ont obligé à se rendre à le centre médical pour un check-up.

En d’autres termes, il ne s’agissait pas d’un simple désaccord, mais plutôt d’une altercation verbale qui a été décrite par ceux qui étaient là comme « des fouilles empoisonnées dirigées les uns contre les autres avec des tons qui montaient progressivement nécessitant finalement Nicholas Todt [Leclerc’s manager] d’intervenir et de calmer les choses entre eux.

De toute évidence, un incident désagréable semble avoir affecté physiquement le pilote lors du Grand Prix le plus important pour les Reds. Peu importe comment spin-dottoris a essayé de l’édulcorer, ils étaient toujours dans une course à domicile embarrassante en raison de l’inefficacité du package lamentable qu’ils ont pour leurs pilotes cette année.

Malgré cela, Leclerc donne généralement son meilleur coup, désormais poussé par son coéquipier Carlos Sainz, qui au final, par inadvertance ou non, est une source de friction supplémentaire entre son coéquipier et son patron.

De plus, de l’avis de tous, bien qu’il s’agisse de la première brouille «publique» entre les deux, c’est un problème depuis quelques mois maintenant, depuis le début de la saison lorsque Leclerc s’en est rendu compte, avec la voiture qu’ils ont construite pour lui , il était dans une autre saison de douleur.

Et cela a été pénible, car Ferrari n’est à nouveau pas à la hauteur de Red Bull et Mercedes et ils auront la chance de battre une équipe McLaren renaissante dans la course au titre des constructeurs de F1 de cette année, ce qui signifie une quatrième place pour l’équipe la plus titrée du sport.

Inacceptable bien sûr, car la F1 a besoin d’une Scuderia forte, alors que l’équipe actuelle que Binotto a constituée n’a pas encore livré. C’est aussi la demande de l’Italie.

Pour ajouter de l’huile sur le feu, au cours de cette saison, Binotto a régulièrement fait l’éloge des développements de la voiture et du groupe motopropulseur, mais les résultats n’ont pas été vus sur la bonne voie. Et c’est là que Leclerc a fait exception.

Alors que le patron claironne l’évolution des performances, les pilotes doivent conduire la voiture, une voiture léthargique, qui nécessite des risques et une conduite acharnée qui conduit invariablement à des erreurs, mais suscite également des questions : si la voiture s’améliore, pourquoi Leclerc ne livre-t-il pas de podiums ou gagne régulièrement ? Ou Sainz d’ailleurs ?

La dure réalité est que, par rapport à la Mercedes W12 et à la Red Bull RB16B, l’équipe a un package inférieur à la normale dans la Ferrari SF21, un concept que personne ne comprend comment aller plus vite après deux ans d’essais.

Mais Binotto et ses ingénieurs refusent d’accepter ou de reconnaître qu’il s’agit d’une voiture ratée qui induit une conduite excessive, des erreurs et des manœuvres de la part de leurs deux conducteurs ; tous deux considérés parmi les meilleurs de la nouvelle génération.

Bien sûr, tout cela a été négatif pour la dynamique de l’équipe, qui avant cette saison était tout autour de Leclerc. Le Petit Prince, la réponse aux prières de l’équipe lorsqu’il tapait régulièrement sur Sebastian Vettel et gagnait avec une voiture décente à conduire.

Vous vous souvenez que le Monaco Kid ne pouvait rien faire de mal ? Ferrari, Italie, Binotto étaient en admiration devant leur prince Charles qu’ils ont signé jusqu’à la fin de 2024. L’histoire montre que Seb est entré et Carlos est entré.

Sainz est un garçon ambitieux, avec la légende d’un père – Carlos Senior – dont les conseils sont inestimables et évidents dans la façon dont Junior a conquis les cœurs et les esprits à Maranello. Il n’est pas allé chez Ferrari pour jouer le second violon et supprime rapidement la perception que les Reds sont l’équipe de Leclerc.

À tel point que Sainz, selon divers rapports, est devenu le point de référence de l’équipe pour le développement technique car le consensus parmi leurs ingénieurs est que l’Espagnol fournit un retour d’information plus fiable que Leclerc.

Cela équivaut à un changement de pouvoir majeur au sein du garage Ferrari, qui a écœuré Leclerc qui est évidemment lésé par le nouveau développement et a encore aggravé sa relation de plus en plus fragile avec Binotto.

Inutile de dire que la décision d’emprunter la voie de Carlos s’est effondrée comme un ballon de plomb lorsque Charles a été informé en Italie, ce qui a déclenché l’effondrement et a obligé le conducteur à s’allonger au centre médical de Monza alors qu’il traitait la dure réalité qu’il venait d’être rétrogradé au deuxième rang par l’équipe.

Jusqu’à présent, Leclerc a joué le jeu d’équipe, le prenant au menton alors que la voiture n’était pas à la hauteur de ses rivaux (la plupart des week-ends) et en faisant ce que peu de gens peuvent faire sans se plaindre.

Mais il est évident que ces jours touchent à leur fin alors que le joueur de 23 ans s’adapte aux affections toujours changeantes d’une équipe extrêmement volatile dirigée par Binotto dont l’incompétence, en tant que directeur d’équipe de F1, est attestée par ce qui est le pire de Ferrari. sort dans le haut vol.

Lors du Grand Prix de Russie de dimanche, Leclerc a choisi de rester à l’extérieur lorsque la pluie est tombée lors de ces derniers tours autour de Sotchi et a payé le prix en terminant 15e, tandis que son coéquipier Sainz, qui s’est arrêté à l’heure, a terminé troisième.

Le 22 septembre 2021, cela faisait deux ans que Ferrari avait remporté un Grand Prix et 14 ans que Kimi Raikkonen avait remporté à Ferrari son dernier titre de champion du monde des pilotes de F1.