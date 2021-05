Les tensions dans la mer de Chine méridionale explosent alors que les États-Unis envoient un destroyer à travers le détroit Monde | Nouvelles

Cela a suscité de nouvelles craintes d’un conflit total dans la région contestée. La marine américaine a publié une déclaration expliquant pourquoi le destroyer lance-missiles de classe Arleigh Burke, l’USS Curtis Wilbur, respectait le droit international.

La déclaration disait: «Le transit du navire à travers le détroit de Taiwan démontre l’engagement des États-Unis en faveur d’un Indo-Pacifique libre et ouvert.

«L’armée américaine continuera de voler, de naviguer et d’opérer partout où le droit international le permet.»

Mais la Chine a dénoncé la marine américaine pour avoir «perturbé» la paix dans les eaux contestées.

Un porte-parole du Chinese Theatre Command a déclaré: “Les actions américaines envoient les mauvais signaux aux forces indépendantistes de Taiwan, perturbant délibérément la situation régionale et mettant en danger la paix et la stabilité dans le détroit de Taiwan.”

Ces remarques interviennent après qu’un ancien général de division australien ait mis en garde contre une “très grande guerre” entre les États-Unis et la Chine au cas où la Chine déciderait de reprendre Taiwan par la force.

La position de la Chine envers son voisin est devenue de plus en plus agressive et sa rhétorique est de plus en plus belliqueuse.

En avril, le vice-ministre chinois des Affaires étrangères, Le Yucheng, a insisté sur le fait que Pékin “ne permettra jamais à Taiwan d’être indépendant”.

Le major général à la retraite et sénateur libéral Jim Dolan a souligné que Washington n’est “pas convaincu” qu’il pourrait gagner un tel affrontement militaire et que l’Australie pourrait faire face à des “attaques collatérales” de Pékin.