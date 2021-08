Les tensions en mer de Chine méridionale s’intensifient alors que Biden et Harris lancent le défi à Pékin | Monde | Nouvelles

in

Mme Harris entreprendra sa première visite en Asie plus tard ce mois-ci depuis son entrée à la Maison Blanche et lancera un avertissement sévère à la Chine concernant la militarisation croissante des voies navigables contestées. L’homme de 56 ans mettra fortement l’accent sur la défense des règles internationales en mer de Chine méridionale, le renforcement du leadership régional américain et l’élargissement de la coopération en matière de sécurité, a déclaré un responsable américain.

Mme Harris commencera son voyage à l’étranger à Singapour le 22 août avant de devenir la première vice-présidente américaine à se rendre au Vietnam le 24 août.

Un responsable de la Maison Blanche a déclaré : « Nous ne voulons voir aucun pays dominer cette région ou profiter de la situation du pouvoir pour compromettre la souveraineté des autres.

“Le vice-président va souligner qu’il devrait y avoir un libre passage pour le commerce, dans toute la mer de Chine méridionale, et qu’aucun pays ne devrait manquer de respect aux droits des autres.”

La mer de Chine méridionale est devenue un point d’éclair majeur entre Washington et Pékin ces dernières années.

La Chine a continué à étendre sa domination sur la voie maritime vitale avec des bases militaires autour des îles Paracel et Spratly.

Les forces navales américaines ont surveillé de près l’expansion de la Chine dans la région et effectuent régulièrement des voyages de liberté de navigation – mais elles n’ont pas fait grand-chose pour décourager les opérations à Pékin.

Le voyage prévu pour Mme Harris interviendra un mois après que la sous-secrétaire d’État américaine Wendy Sherman ait rencontré de hauts diplomates chinois en Chine.

Mme Sherman est le plus haut responsable américain à avoir mis les pieds en Chine ces derniers mois et a versé de l’eau froide sur la perspective d’un apaisement des tensions avec Pékin.

Elle a déclaré: “Il n’y a aucun moyen de savoir au début de la construction de cette relation si nous arriverons à tous les endroits que nous espérions.”

Le vice-ministre chinois des Affaires étrangères, Xie Feng, avait lancé un avertissement sévère et affirmé que les États-Unis « diabolisaient » la Chine parce qu’elle était considérée comme un « ennemi imaginaire ».

Il a ajouté : “C’est comme si lorsque le développement de la Chine était contenu… L’Amérique redeviendrait grande.”

Mercredi, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian, a fustigé les propos tenus par le secrétaire d’État américain.

M. Lijian a déclaré : « La démocratie est une valeur commune de l’humanité. Il n’est breveté par aucun pays.

“Il n’est pas du tout démocratique de saper les autres tout en se présentant comme supérieur.”