Les tensions en Russie atteignent leur point d’ébullition alors que Moscou intervient et refuse de laisser l’avion atterrir | Monde | Nouvelles

L’UE et le Royaume-Uni ont exhorté les avions de ligne à éviter la Biélorussie après qu’un avion de ligne survolant le pays a été contraint d’atterrir lundi. L’avion contenait le journaliste dissident Roman Protasevich et sa petite amie russe Sofia Sapega, qui ont tous deux été enlevés et détenus.

Une fois cela fait, l’avion a poursuivi son voyage de la Grèce à la Lituanie.

Les autorités bélarussiennes ont affirmé avoir reçu une alerte à la bombe du Hamas, bien que cela ait été largement rejeté par des experts indépendants en matière de sécurité.

La Russie est un allié proche de la Biélorussie et de son président Alexandre Loukachenko.

En 2020, il y a eu des manifestations de masse dans toute la Biélorussie, parfois appelée la dernière dictature d’Europe, après des allégations de fraude électorale de masse.

Des militants de l’opposition ont été battus et arrêtés en masse, certains signalant des actes de torture.

S’adressant à la BBC, Anna Dudich, la mère de Mme Sapega, a appelé à la libération de sa fille.

Elle a dit: «Nous sommes dans un tel état que nous ne croyons pas que cela nous arrive, à notre fille.

«Je suis prêt à demander de l’aide à n’importe qui, pour que la vie de mon enfant ne soit pas brisée.»

Plus à venir…