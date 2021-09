Les tensions entre la Chine et l’Australie éclatent alors que Pékin déclenche une rangée de crimes de guerre | Monde | Nouvelles

in

Le nouvel accord trilatéral entre les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Australie a déclenché des divisions à travers le monde entre les pays. Zhao Lijian, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, a tweeté un certain nombre d’attaques remarquables tout au long de la journée contre les pays de l’accord d’Aukus.

Mais le dernier en date a encore accru les tensions entre la Chine et l’Australie.

Le compte Twitter officiel de M. Lijian a tweeté : « Les troupes australiennes ont brutalement tué des prisonniers de guerre et des civils par balles ou égorgements en #Afghanistan.

« La vérité a éclaté, mais la justice n’a pas encore été rendue.

« Ceux qui ont commis des crimes de guerre sont toujours en liberté. La vie des Afghans compte.

“L’Australie doit une explication au monde.”

À peu près à la même époque, M. Lijian utilisait également Twitter pour lancer de nouvelles attaques contre les États-Unis.

Il a tweeté : « Les frappes imprudentes de drones #US violent gravement le droit international humanitaire.

« Il ne s’agit pas seulement d’un usage irresponsable de la force, mais d’un crime pur et simple.

“Ils étaient purement ‘tuer pour le plaisir de tuer’. “

Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a également qualifié l’accord trilatéral de “extrêmement irresponsable”.

Dans un autre tweet, M. Lijian a tweeté : « L’accord sur les sous-marins nucléaires Australie-Royaume-Uni-États-Unis (AUKUS) rappelle à l’Europe que son allié transatlantique peut être si cruel.

La Chine n’a pas été le seul pays à avoir critiqué l’accord trilatéral d’Aukus.

Le Premier ministre malaisien Ismail Sabri Yaakob a déclaré qu’il pensait que l’accord “inciterait d’autres puissances à agir de manière plus agressive dans la région, en particulier dans la mer de Chine méridionale”.

Le ministère indonésien des Affaires étrangères a également déclaré qu’il suivrait l’accord avec “prudence” et a exhorté l’Australie à continuer de “maintenir la paix, la stabilité et la sécurité”, une promesse faite par Canberra dans le cadre du traité d’amitié et de coopération.