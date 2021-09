Les tensions entre la France et l’Australie s’aggravent alors que le Premier ministre Scott Morrison conteste les affirmations de Macron concernant l’accord | Monde | Nouvelles

Le Premier ministre australien Scott Morrison a riposté à Emmanuel Macron et au gouvernement français au milieu d’une guerre des mots croissante entre les deux pays. Plus tôt cette semaine, l’Australie a annulé de manière controversée un accord de 48 milliards de livres sterling avec la société française Naval Group – ce que M. Macron avait précédemment appelé le “contrat avec le siècle”. L’accord a été annulé en faveur du pacte de sécurité surprise et historique d’AUKUS avec le Royaume-Uni et les États-Unis.

Cela a conduit à des propos enflammés de la France, avec Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, qualifiant cela de “coup de poignard dans le dos”.

Cependant, le Premier ministre Morrison s’est adressé à la télévision pour rejeter la critique française des actions de l’Australie.

Il a réprimandé les affirmations selon lesquelles la France n’avait pas été avertie de l’accord comme étant tout simplement “pas vrai”.

M. Morrison a insisté sur le fait qu’il avait évoqué cette possibilité lors de discussions avec le président français en juin.

Le dirigeant australien a ajouté que M. Macron, son ministre des Affaires étrangères et le ministre de la Défense avaient tous été informés la veille de l’annonce.

Allison Langdon de 7News a discuté des tensions avec M. Morrison.

Le co-animateur de l’émission Today a déclaré que les informations selon lesquelles les Français n’avaient découvert l’accord que par le biais des médias étaient “assez minables pour un allié”.

Elle a suggéré que l’Australie avait “aveuglé” la France avec la décision.

M. Morrison a précisé: “C’est vrai, ils ont tous été informés la nuit avant que cela ne soit rendu public.

“Et c’est un processus en cours depuis quelques mois et cela a commencé avec le dîner que j’ai eu avec le président Macron fin juin.”

Dans une escalade des tensions, la France a rappelé vendredi ses ambassadeurs des Etats-Unis et d’Australie.

La rare décision prise par le président Macron a été prise en raison de la “gravité exceptionnelle” de l’affaire, selon M. Le Drian.