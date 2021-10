Les tensions entre l’Europe et la Pologne s’intensifient sur la primauté du droit de l’UE – « La route est longue devant nous ! » | Monde | Nouvelles

Selon un haut responsable du parti au pouvoir en Pologne, une querelle sur la primauté du droit de l’UE a commencé alors que la Pologne pourrait adopter une stratégie de « sale reste » et arrêter la machine politique de l’UE. Le désaccord avec Bruxelles et Varsovie sur l’état de droit a atteint un nouveau sommet et pourrait voir les objectifs de l’UE de devenir neutres en carbone d’ici 2050 abandonnés.

Le professeur Ryszard Legutko dirige la délégation du parti Droit et justice au Parlement européen.

Le professeur Legutko a suggéré que ses patrons à Varsovie prévoyaient des réponses aux menaces de retenir des dizaines de milliards d’euros de financement de l’UE.

Cependant, le mois dernier, la plus haute cour du pays polonais a statué que ses lois nationales étaient supérieures à celles du bloc.

Lors d’un sommet avec les dirigeants européens à Bruxelles cette semaine, la Pologne a appris qu’environ 51 milliards de livres sterling de fonds européens étaient menacés si la Pologne ne respectait pas les règles de l’UE.

Le gouvernement polonais est en désaccord avec la Commission européenne depuis cinq ans au sujet d’un certain nombre de réformes judiciaires controversées.

Les réformes comprenaient une chambre disciplinaire pour les juges qui ne respectent pas la ligne du parti.

Jaroslaw Kaczynski, chef du parti Droit et justice, a déclaré que les documents sur la réforme du système judiciaire étaient « déjà préparés ».

Il a déclaré : « Le gouvernement polonais a plusieurs options.

Malgorzata Szulecka, une avocate de la Fondation Helsinki des droits de l’homme, a parlé des changements.

Elle a déclaré: « Je crains que tout changement ne soit pas conforme aux normes internationales ou qu’il ne s’agisse que d’une façade, donc à la fin de la route, les affaires contre les juges ne seront toujours pas entendues par un organe indépendant. »

Mme Szulecka a ajouté : « Je pense que la priorité clé ici pour le gouvernement est de brouiller les pistes, de créer un tel gâchis juridique afin qu’il puisse, en utilisant la porte dérobée, légaliser les juges nommés par le conseil judiciaire national. »