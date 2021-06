Les tensions liées au Brexit éclatent alors que l’UE est accusée d’avoir créé des « perturbations durables » en Irlande du Nord | Politique | Nouvelles

in

Une source gouvernementale de haut rang a reproché à l’UE d’avoir causé des “perturbations durables” à la vie quotidienne. Il y a une colère généralisée dans les cercles unionistes à propos du protocole d’Irlande du Nord – un accord avec l’UE qui a évité les contrôles aux frontières avec la République d’Irlande mais qui a entravé le commerce avec la Grande-Bretagne. Dans une critique cinglante de Bruxelles, la source a déclaré : « Le protocole repose sur le soutien de toutes les communautés d’Irlande du Nord, ce qui exige le respect de l’Accord du Vendredi Saint dans toutes ses dimensions – Nord-Sud et Est-Ouest.

Malheureusement, l’UE continue de traiter la frontière réglementaire dans la mer d’Irlande comme si elle était comme n’importe quelle autre frontière extérieure de l’UE.

« En conséquence, nous assistons à des perturbations soutenues malgré les efforts extraordinaires des entreprises pour faire fonctionner les choses. Nous constatons une disponibilité et un choix réduits dans les rayons des supermarchés, des livraisons annulées, des détaillants tirant temporairement des produits et des interférences avec les mouvements des animaux de compagnie et des colis.

“Cela sape le protocole dans son ensemble.

“Des solutions sont nécessaires de toute urgence et nous continuerons à considérer toutes nos options pour assumer notre responsabilité primordiale de maintenir la paix et la prospérité de chacun en Irlande du Nord.”

La politique nord-irlandaise a été plongée dans le chaos la semaine dernière lorsqu’Edwin Poots a démissionné de son poste de chef du DUP après seulement 21 jours de travail.

Un effondrement des accords de partage du pouvoir avec le Sinn Fein pourrait conduire à des élections anticipées, et il est à craindre que les tensions dans la province ne s’intensifient à mesure que la saison de marche traditionnelle se poursuit.

L’ancienne secrétaire d’Irlande du Nord, Theresa Villiers, a déclaré que le protocole pourrait devoir être suspendu.

Elle a déclaré : « L’approche absolutiste de l’UE rend le protocole perturbateur de la vie en Irlande du Nord. Cela provoque une instabilité politique importante.

« Avec une saison de défilés tendue qui commence, il est plus important que jamais d’adopter une approche pragmatique.

“Si l’UE n’agit pas raisonnablement, l’ensemble du protocole devra peut-être être suspendu.”

Le député de Strangford DUP, Jim Shannon, a déclaré que ce serait une “aide énorme” si Boris Johnson supprimait le protocole d’Irlande du Nord.

M. Shannon, qui s’oppose fermement à la violence, craint que “nous nous approchions probablement pour certaines personnes [a] point d’ébullition”.

Exhortant le Premier ministre à agir, il a déclaré : « Je pense que le Premier ministre a une énorme responsabilité juste en ce moment pour faire quelque chose de bien et il a le pouvoir. Cela dépend finalement de lui.

Le Royaume-Uni a demandé une prolongation du délai de grâce afin que les exportations de viandes réfrigérées de Grande-Bretagne vers l’Irlande du Nord ne soient pas interdites à la fin de ce mois, mais M. Shannon souhaite voir une solution à long terme.

Il a dit : « C’est presque comme pousser la boîte sur la route. Ce que je veux voir [is] une solution à long terme.

“Il n’y a qu’une seule personne qui peut le faire et c’est Boris Johnson.”

Cependant, le député du SDLP Matthew O’Toole a averti que des personnalités « extrêmes » tentaient de « attiser les griefs ».

Il a déclaré : « Le gouvernement britannique devrait essayer de faire baisser la température et de résoudre les problèmes. Contrairement à certaines des distorsions négociées à Londres, la vie quotidienne – et les achats – se poursuivent à peu près normalement.

« Un petit nombre d’acteurs extrêmes s’efforcent d’attiser des griefs bien antérieurs au protocole.

L’objectif du Royaume-Uni et de l’UE devrait être de faire en sorte que le protocole fonctionne aussi bien que possible, mais également de garantir que l’Irlande du Nord bénéficie de l’énorme opportunité économique d’avoir – uniquement sur la planète – un accès privilégié aux deux marchés. “

Une source du gouvernement britannique a déclaré qu’il était « quelque peu inutile, voire carrément irresponsable » de parler de la province atteignant un point d’ébullition.

Soulignant que le gouvernement n’a pas exclu de suspendre le protocole en utilisant les pouvoirs dits de l’article 16, la source a déclaré : «[The] Le gouvernement a été très clair sur le fait que toutes les options restent sur la table pour assurer la stabilité et la prospérité de l’Irlande du Nord, ce qui inclut l’article 16 si cela est absolument nécessaire, mais je ne pense pas que nous en soyons encore là. »