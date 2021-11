Les tensions liées au Brexit explosent alors que le «bus de quatre hommes flambe» au milieu de violentes manifestations contre l’accord détesté de l’UE | Royaume-Uni | Nouvelles

La vidéo de l’épave fumante du véhicule à Newtownabbey, dans le comté d’Antrim, est devenue virale sur les réseaux sociaux. L’incident s’est produit sur Church Road vers 19h45.

La police a déclaré que quatre hommes étaient montés dans le bus, avaient ordonné aux passagers et au conducteur de descendre, puis y avaient mis le feu.

Personne n’a été blessé.

Le secrétaire d’Irlande du Nord, Brandon Lewis, a condamné la nouvelle.

Il a tweeté : « C’est au-delà du mépris. Il n’y a jamais de justification pour une telle criminalité, et il n’y en aura jamais.

« Nos chauffeurs de bus sont des gens de la classe ouvrière qui méritent d’être en sécurité dans leur travail. »

S’exprimant ce soir après qu’un bus a été détourné et incendié à l’extérieur du Valley Leisure Centre, la conseillère de People Before Profit à North Belfast Fiona Ferguson a déclaré: « Une autre attaque angoissante et ignoble contre un chauffeur de bus et des passagers.

« Je condamne catégoriquement cet acte et ceux qui sont derrière. Ils ne représentent personne d’autre que leur propre agenda terroriste.

« Ces divisions qui alimentent le sommet doivent cesser. Solidarité à tous les travailleurs de Translink qui regardent cela. »

Doug Beattie, le leader de l’UUP a déclaré : « Terroriser la société dans l’espoir de parvenir à quoi exactement ?

« C’est tout à fait pathétique et cela doit cesser.

Les responsables ne représentent pas l’écrasante majorité qui veut juste une société pacifique. »

Church Road est fermé et des déviations ont été mises en place.

La police demande au public d’éviter le secteur.

