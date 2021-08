Les tensions sino-taïwanaises bouillonnent alors que les avions de l’Armée populaire de libération pénètrent dans l’espace aérien de Taipei | Monde | Nouvelles

Selon le ministère de la Défense de Taïwan, des avions militaires chinois sont entrés dans le sud-ouest de Taipei le 25 août. Il s’agit de la dernière incursion dans l’espace aérien de Pékin au-dessus de Taïwan cette année, avec 11 avions à réaction chinois violant l’espace au début du mois d’août.

Dans un article du ministère de la Défense de Taïwan, ils ont partagé que la Chine avait envoyé un Y-8 ASW de l’Armée populaire de libération (APL) au-dessus de la zone d’identification de défense aérienne (ADIZ) du sud-ouest de Taipei.

L’alerte a été délivrée par le ministère du gouvernement à 15h25 BST.

Il s’agit de la dernière incursion dans l’espace aérien en provenance de Chine, avec lundi deux avions à réaction, un Y-8 EW et un Y-8 ASW, entrant dans l’ADIZ sud-ouest de Taiwan

Dimanche, un PLA Y-8 ASW est entré dans la même partie de l’espace aérien de Taïwan.

L’armée de l’air de Taïwan a répondu dans le passé aux incursions chinoises en brouillant les avions pour surveiller l’APL, en émettant des avertissements radio et en déployant des systèmes de missiles de défense aérienne pour surveiller leur activité.

Le 15 juin a vu le plus grand nombre d’avions chinois au-dessus de Taïwan, avec un record de 28 avions de combat entrés dans l’espace aérien de Taipei.

Le 18 août, la Chine a envoyé six avions de combat, deux bombardiers et trois avions de surveillance au-dessus de Taïwan.

Le média local SET TV a déclaré que l’incursion coïncidait également avec une mission navale américaine impliquant un avion espion EP-3E et un avion anti-sous-marin P-8A près de l’ADIZ sud-ouest de Taïwan et du canal Bashi.

La Chine a organisé un vaste exercice militaire aérien et maritime près de Taïwan en réponse à ce qu’elle appelle des « provocations » des forces indépendantistes.

Shi Yi, colonel et porte-parole du commandement du théâtre oriental de l’APL, a récemment admis que la Chine avait envoyé des avions anti-sous-marins, des avions de combat et des navires de guerre au sud-ouest et au sud-est de Taïwan pour tester les capacités de l’opération conjointe.

Il a déclaré: «Récemment, les États-Unis et Taïwan ont provoqué et envoyé à plusieurs reprises de graves signaux erronés, gravement enfreint la souveraineté de la Chine et gravement compromis la paix et la stabilité du détroit de Taïwan, qui est devenu la plus grande source de risques pour la sécurité à travers le détroit de Taïwan. .

« Cet exercice est une action nécessaire basée sur la situation sécuritaire actuelle dans le détroit de Taïwan et la nécessité de sauvegarder la souveraineté nationale. »

Cela survient après que Hu Xijin, rédacteur en chef du Global Times, géré par l’État chinois, ait menacé de «guerre immédiate» contre les États-Unis et Taïwan après qu’un sénateur ait publié des chiffres prétendument incorrects sur les troupes américaines sur l’île.

Le sénateur américain John Cornyn, républicain du Texas, a publié sur Twitter des chiffres de soldats américains stationnés dans des pays étrangers.

Le message de M. Cornyn indique que 30 000 soldats américains sont actuellement stationnés à Taïwan.

Les commentateurs pensent que M. Cornyn fait référence à la taille du Commandement de la défense de Taiwan des États-Unis, qui comptait 30 000 soldats de l’Alliance des armes et des branches mais a cessé ses opérations en 1979.

Néanmoins, M. Hu a déclaré : « S’il est vrai que les États-Unis ont 30 000 soldats, ou moins que ce nombre, stationnés sur l’île de Taïwan, les forces militaires chinoises lanceront immédiatement une guerre pour éliminer et expulser les soldats américains.

Cela survient également après que la Chine a averti Taïwan que “l’action de fuite” des États-Unis est une prévision de ce qui se passerait en cas de guerre, faisant apparemment référence au retrait des troupes américaines d’Afghanistan.

Li Haidong, professeur à l’Institut des relations internationales de l’Université des affaires étrangères de Chine, a averti que les États-Unis pourraient “mettre de côté” Taïwan s’il se bat pour sa souveraineté.

Il a déclaré au Global Times : « L’action de fuite des États-Unis est un avertissement aux sécessionnistes de Taïwan, ou plutôt, une prévision. »

Jin Canrong, doyen associé de la School of International Studies de l’Université Renmin de Chine, a fait écho aux propos de M. Li.

Il a déclaré que les États-Unis feraient une « promesse vide » à Taipei comme ils l’ont fait avec l’Afghanistan.