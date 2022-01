Les tentacules de Doncic commencent à se répandre

Malgré la sortie de blessure, plus de bois pour Doncic. Deuxième match de ce tour de deux dates en deux nuits et une deuxième titularisation pour lui, qui ne se repose plus maintenant qu’il le fait depuis dix matchs consécutifs. Il a faim et le début du piggy trot du match contre le Thunder était justement pour ça, pour reprendre un peu de rythme et regarder l’horizon avec optimisme. Les pépites Ils sont arrivés à Dallas, où se déroulait cet affrontement, et ont été annulés non seulement par le Slovène, qui dominait déjà depuis plus longtemps et était plus récupéré qu’à ses débuts, mais par la force de l’équipe. Etre surpris d’une part et admirer d’autre part le Non-conformistes Ils offriront cette version, couvrant les trous parce qu’ils en ont, avant l’un de ceux destinés à être au-dessus d’eux.

La béquille habituelle de Brunson ne sera pas là pour toujours, et les Mavs sont avides d’autres options pour Doncic. Bullock, qui doit obtenir ses tirs, et Powell, qui doit résonner davantage dans la zone, ont marqué 15 points chacun pour être ce soutien de deuxième niveau bien nécessaire.. Porzingis n’est pas là ces jours-ci pour entrer dans le protocole du coronavirus et Doncic doit avoir une meilleure comparaison si d’autres, comme Tim Hardaway dans ce jeu, échouent et ne devraient pas.

Les statistiques ne sont pas une contribution fiable à certaines occasions, mais cette fois-ci si l’on veut souligner la bonne réaction des Mavericks face à l’adversité. Porzingis manquait, Marjanovic est également porté disparu et les intérieurs dont ils disposent sont inférieurs ou avec une capacité de rebond moindre, ce qui a été remarqué en ce sens que les Nuggets ont enregistré 47 rejets et qu’ils n’en ont que 28. Mais cela n’était même pas perceptible dans le nombre total de lancers perpétrés, ce qui aurait dû se produire, car ils ont volé le double et forcé 25 défaites au rival alors qu’ils en tenaient à 11. Ils ont élevé les lignes là où ils en avaient besoin.

Les Nuggets ont récupéré Hyland pour la rotation, mais ont perdu Cancar au milieu du match en raison d’une blessure. Nikola Jokic Il a tenu la ligne, mais il n’a pas Facu Campazzo qui venait de signer son meilleur score de la saison et n’était aujourd’hui qu’à huit points et a joué plus d’une demi-heure.