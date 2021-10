Les tentations et Norman Whitfield frappent à nouveau

« C’était le 3 septembre… » En fait, c’était le 14 octobre 1972 que les tentations est entré dans les charts pop et R&B en Amérique avec l’une de leurs innombrables collaborations classiques avec le producteur Norman Whitfield, « Papa Was A Rollin’ Stone ».

L’histoire soul psychédélique d’un père capricieux et de la famille qu’il a laissée derrière lui a été composée par Whitfield et son partenaire d’écriture régulier Barrett Strong. Cette combinaison, avec la production visionnaire de Whitfield et les performances vocales exaltantes des Tempts, avait créé des succès majeurs pendant des années, de « J’aimerais qu’il pleuve » par « Nuage » à « Juste mon imagination (S’enfuir avec moi). »

L’enregistrement de « Papa » par The Temptations était une reprise de ce qui avait été un récent single du groupe Motown, The Undisputed Truth. Leur version avait été classée en juin 1972, atteignant la 24e place du classement R&B mais seulement la 63e place de la pop. Le champ était ouvert pour une autre version à traverser, et les Tempts étaient juste le groupe pour le faire.

Leur enregistrement, pierre angulaire de l’album All Directions, sorti en juillet, était une véritable épopée, brillamment orchestrée avec une introduction lente et sombre, une voix superbe et des rythmes et une instrumentation contagieux. Sur l’album, cette intro a duré 3’55 » incroyable avant que Dennis Edwards n’entonne cette fameuse première ligne sur le jour où son « papa » est mort. Cette version complète a duré près de 12 minutes.

Le falsetto avec Harris

Il y avait aussi un rôle principal de fausset pour Damon Harris, qui avait remplacé Eddie Kendricks dans le groupe en 1971. Même l’édition unique de la chanson a duré près de sept minutes, la première voix n’apparaissant que près de deux minutes, tel était la confiance de l’équipe qu’ils avaient un smash sur les mains.

Ils avaient parfaitement raison. « Papa » deviendrait un gros disque R&B, au n°5, mais ce fut un succès encore plus important auprès du public pop. Après avoir fait ses débuts dans le Hot 100 au n ° 83 le 14 octobre, il n’a fallu que deux semaines pour atteindre le Top 40 et cinq pour atteindre le Top 10. Le 2 décembre, c’était le quatrième et dernier pop n ° 1 des Temptations.

