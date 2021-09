Les tentations se réunissent avec Smokey Robinson sur “Est-ce que ça va être oui ou non”

Les célébrations du 60e anniversaire de les tentations continuent aujourd’hui (24) avec la sortie de leur nouveau single « Est-ce que ce sera oui ou non ? » La piste romantique et oscillante présente une réunion mémorable avec l’un de leurs plus vieux amis et compagnons de voyage dans l’histoire épique de Motown, Fumée Robinson, qui l’a écrit et produit.

Richement harmonisé dans le style séculaire de Temptations, “Is It Gonna Be Yes Or No” s’ouvre sur le baryton familier et chaleureux du seul membre original survivant Otis “Big Daddy” Williams, avant l’apparition du Robinson tout aussi indubitable. Le lien indestructible entre les deux actes géants de la tradition Motown remonte aux premiers succès des Temptations, et même plus tôt, en tant que co-auteur et producteur de leur single de 1963 “I Want A Love I Can See”.

Smokey a continué à jouer un rôle énorme dans l’élévation du groupe au succès mondial, en écrivant et en produisant des succès indélébiles comme “The Way You Do the Things You Do”, “Ma fille,” «Depuis que j’ai perdu mon bébé», «Préparez-vous», «Ça grandit» et d’autres. Mais le nouveau duo n’est que la deuxième fois que Robinson et les Temptations chantent ensemble, après un enregistrement de “The Christmas Song” en 1989.

La chanson est un aperçu du prochain album Temptations 60, produit par Williams. L’équipe de grands studios réunis par Robinson pour l’enregistrement comprend son associé de longue date Dave Garfield aux claviers, le bassiste Freddie Washington (connu pour son travail avec Lionel Richie, Herbie Hancock, Burt Bacharach et des dizaines d’autres) et le batteur Steve Ferrone (l’Average White Band, Tom Petit et les Heartbreakers, George Harrison et al).

«C’est merveilleux d’être de nouveau ensemble», déclare Williams de Robinson. « Lorsque les Tempts ont rencontré Smoke pour la première fois, nous étions des adolescents, de jeunes hommes noirs à Detroit qui n’avaient aucune idée que notre partenariat à Motown produirait ‘My Girl’, l’un des plus grands succès de tous les temps. Et notre succès ensemble ne s’est pas arrêté là. Nous avons eu des hits après hits et, peu de temps après, notre musique a été entendue dans le monde entier.

« La fumée et j’ai bouclé la boucle »

“Maintenant, 60 ans plus tard, alors que j’ai 80 ans, Smoke et moi avons bouclé la boucle. Je n’aurais jamais imaginé que nous aurions l’opportunité de retourner en studio et de tout refaire. »

Robinson ajoute : « Quand Otis m’a appelé et m’a dit : « Hé mec, nous faisons un nouvel album et nous aimerions que vous fassiez une chanson », cela m’a excité à l’idée de retravailler ensemble. C’était ça, c’est tout ce qu’il fallait. J’ai commencé à écrire une nouvelle chanson pour eux, et j’en étais très heureux, car cela faisait longtemps.

“Quand je me suis présenté au studio, Otis a dit:” Mec, je veux que tu chantes sur celui-ci avec nous. ” Alors, j’ai dit : ‘Oh, d’accord, je suis très excité par la chanson, allons-y ! Vous savez, c’est tout simplement génial de travailler avec eux, toujours.

Les activités anniversaire du groupe comprendra également un programme en cours Tournée de 50 villes aux États-Unis poursuivre jusqu’en 2022, avec des dates plus globales à annoncer ; remasterisation de clips musicaux dont « Standing on the Top » avec Rick James et leur hit n°1 « Stay » ; une nouvelle série de contenus ; et la réouverture à l’Imperial Theatre le 16 octobre de la comédie musicale de Broadway, lauréate d’un Tony Award, Ain’t Too Proud: The Life and Times of the Temptations.

Williams, qui aura lui-même 80 ans le 30 octobre, a récemment publié pour la première fois son autobiographie acclamée, Temptations, sous forme de livre audio, avec sa propre nouvelle introduction.

