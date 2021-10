Les tentations unissent à nouveau la soul et la pop

Nous sommes le 18 octobre 1969. Le vaisseau spatial russe Soyouz 8 revient sur Terre avec les cosmonautes Shatalov et Yeliseyev. Paul Kantner de Jefferson Airplane est arrêté pour possession de marijuana. Wyclef Jean et le golfeur Ernie Els ont chacun un jour ; Led Zeppelin préparent la sortie de leur deuxième album. Le gaz coûte 35c le gallon aux États-Unis et 6s 2d (31p) au Royaume-Uni. Et le nouveau single pop préféré des Américains est « I Can’t Get Next To You » de les Tentations.

Un autre triomphe dans la collaboration en cours entre le groupe vocal, le producteur Norman Whitfield et son co-auteur, Barrett Strong, le nouveau smash était le deuxième single de l’album Puzzle People de Temptations. Deux semaines plus tôt, « Next To You » était devenu leur quatrième best-seller R&B en 20 mois (et déjà le dixième de leur glorieuse carrière Motown). La chanson susciterait des reprises par une variété d’artistes, y compris leurs camarades de label les quatre sommets et un Al Green émergent.

Des fortunes pop améliorées

Mais ce succès croisé a été une énorme réussite, leur première pop n°1 depuis « Ma fille » en 1965 et une énorme amélioration par rapport à leur récent palmarès sur le Hot 100. « I’ll Try Something New », avec les Suprêmes, était passé à la 8e place du classement R&B mais n’avait atteint que 25 pop, et « Don’t Let The Joneses Get You Down » n’a atteint que la 20e place.

Écoutez la liste de lecture Best Motown Songs Ever.

Ce graphique pop Billboard a montré Marvin Gaye rejoignant les Temptations dans le Top 10 avec son dernier crossover, le groovy et optimiste « That’s The Way Love Is », qui est passé de la 12e à la 7e place. Stevie Wonder a fait ses débuts à la 94e place avec « Yester-Me, Yester-You, Yester-Day » qui finirait également à la 7e place.

Mais la gloire appartenait aux Tempts, alors qu’ils grimpaient 4-1 pour mettre fin au règne de quatre semaines du « Sugar, Sugar » des Archies avec une course de deux semaines avant Elvis Presley‘s « Suspicious Minds » a volé le cœur de l’Amérique.

Achetez ou diffusez « I Can’t Get Next To You » sur l’album Psychedelic Soul.