Les tentatives de rappel des conseils scolaires augmentent en raison des inquiétudes concernant les fermetures de COVID et la théorie critique de la race ⋆ .

Les efforts de rappel des conseils scolaires balayent le pays, de nombreux parents affirmant que la théorie critique de la race (CRT) infecte les écoles, exigeant la réouverture des écoles en personne et affirmant que les conseils sont consommés par la signalisation de la vertu.

Selon Ballotpedia, 58 de ces efforts contre 144 membres du conseil d’administration ont eu lieu en 2021. Il s’agit de deux niveaux record depuis qu’il a commencé à suivre les efforts de rappel des conseils scolaires en 2006, et bien au-dessus de la prochaine année la plus élevée, 2010.

Cependant, un seul membre du conseil scolaire a été démis de ses fonctions en 2021, tandis que trois ont démissionné et sept ont été retenus lors des élections. L’un est prévu pour un vote de révocation en novembre au Kansas pour le maintien d’un mandat de masque.

Ballotpedia identifie la plupart des efforts contre les membres individuels du conseil comme «en cours», suivis de ceux qui ne vont pas voter.

Les enclaves riches de Virginie du Nord ont connu certaines des batailles les plus féroces, un conseil scolaire allant jusqu’à restreindre fortement les commentaires du public et même la participation à ses réunions.

Fight for Schools recueille cette semaine des pétitions dans tout le comté pour rappeler six des neuf membres du conseil d’administration des écoles publiques du comté de Loudoun (LCPS). Le groupe allègue que les membres du conseil d’administration ont mis en œuvre un «programme d’études politisé qui divise le comté» et ont contourné les lois sur les réunions publiques.

Dirigé par l’ancien responsable du ministère de la Justice Ian Prior, le groupe de parents a récemment tenu sa propre «séance de commentaires publics» en réponse aux nouvelles règles de réunion du conseil, qui ont été suscitées par une réunion tapageuse qui comprenait des arguments sur le CRT et un discours sur l’identité de genre maintenant approuvé code pour les employés.

Une enseignante a également annoncé sa démission alors qu’elle témoignait lors de la réunion de la LCPS la semaine dernière, critiquant les “formations dites d’équité” qu’elle avait été forcée de suivre et alléguant la suppression de points de vue divergents.

Le membre du conseil d’administration Jeff Morse a dénoncé ses collègues la semaine dernière pour leur manque de professionnalisme, y compris leur « liste de résultats » – un groupe Facebook privé que Fight for Schools a qualifié de complot contre des parents critiques.

Dans le comté de Fairfax, l’Open FCPS Coalition cherche à rappeler les membres du conseil d’administration pour avoir fermé des écoles, puis les rouvrir partiellement en utilisant des critères arbitraires ou biaisés. Il a annoncé le mois dernier avoir recueilli 5 000 signatures pour le rappel de la membre du conseil d’administration Elaine Tholen.

Un juge de comté a ordonné à Tholen de justifier lors d’une audience le 13 août pourquoi elle ne devrait pas être renvoyée, selon le Fairfax County Times. Le fondateur d’Open FCPS, Dee O’Neal Jay, a déclaré à Just the News que l’audience avait été reportée au 20 août.

La coalition recueille également des signatures pour évincer les membres du conseil d’administration Abrar Omeish et Laura Jane Cohen. Jay a déclaré avoir obtenu les trois quarts nécessaires pour évincer Cohen et plus d’un tiers pour évincer Omeish.

La Californie a été un foyer d’efforts de rappel sur les votes des membres du conseil d’administration pour maintenir les écoles au moins partiellement fermées en raison de COVID-19. Ils sont en cours dans des endroits tels que Fremont, le comté de San Diego, le comté de Santa Clara, le comté de San Luis Obispo, le comté de Solano, Chico et Cupertino, qui abrite Apple.

L’une des campagnes de rappel les plus inhabituelles est contre les membres du conseil scolaire de San Francisco, déclenchée par leur refus de donner un calendrier pour la réouverture des écoles même en votant pour renommer 44 écoles avec des homonymes politiquement incorrects.

Un bénévole de la campagne a appelé la police après qu’une personne a tenté de voler des documents de pétition, a rapporté le San Francisco Chronicle. Le procureur de district Chesa Boudin, lui-même menacé de révocation, a accepté de se retirer de l’affaire après qu’un témoin eut allégué un conflit d’intérêts.

Le conseil scolaire de Rapid City, SD, a fait défiler les élections en juin plutôt que des campagnes de rappel.

Selon National Review, trois conservateurs ont vaincu les candidats approuvés par les syndicats d’enseignants, tandis que le seul conservateur du conseil a vaincu un challenger, dans une campagne marquée par des inquiétudes concernant les fermetures d’écoles, les mandats de masque et la CRT dans le programme.

Ils ne se sont pas présentés comme une liste et ont fait campagne séparément sur le terrain, triomphant lors d’une élection à faible taux de participation. « La gauche est très bien organisée. Le syndicat des enseignants est très bien organisé et ils sont bien vivants ici », a déclaré Deb Baker, membre du conseil d’administration nouvellement élue, une femme d’affaires à la retraite et grand-mère.

Elle a été incitée à se présenter lorsqu’elle a vu que le seul candidat au siège avait partagé un poème appelant à un président « qui a avorté à 16 ans … a perdu son dernier amant à cause du sida … des travestis » et s’est drogué.

Une révolte antérieure contre le CRT dans les écoles a conduit les conservateurs à remporter des sièges au conseil scolaire de Southlake, au Texas.

Dans le Michigan, le conseil scolaire de Mount Pleasant a agacé la communauté en imposant un mandat de masque aux élèves de moins de 12 ans le mois dernier, après avoir reçu un sondage communautaire qui a montré que les deux tiers s’opposaient à un mandat pour tous les élèves, a rapporté ABC 12.

La commission électorale du comté d’Isabella a approuvé la langue de rappel pour les trois membres du conseil d’administration qui ont voté pour le mandat.

Certains efforts de rappel ont déjà échoué. Les militants n’ont pas réussi à obtenir suffisamment de signatures le mois dernier pour forcer un vote sur les membres du conseil d’administration du district scolaire d’Amery, dans le Wisconsin. L’Amery Free Press a déclaré que l’effort visait leur suppression pour les mandats de masque et le CRT.