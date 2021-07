Les tenues sexy de Dennise Novoa d’Exatlon

Les « hot pants » de Telemundo Dennise Novoa qui font sensation

Denisse Novoa est déjà de l’histoire ancienne dans EXATLON, après avoir été expulsée de la compétition au milieu d’une étrange polémique dont on ignore encore toute la vérité qui a motivé la production à dire “au revoir” à l’athlète de haut niveau.

Mais Denisse n’est pas de l’histoire ancienne parmi ses fidèles partisans, mais est plus présente que jamais, grâce à l’immense amour et appréciation que ses fans professent pour elle, et à la communication que la Mexicaine a consolidée avec eux, où elle leur montre non seulement son quotidien la vie, mais où il est aussi devenu une icône de la mode.

Et c’est que depuis son départ de la compétition de Telemundo, le “Pantera Novoa” a montré son côté plus fashionista dans ses réseaux sociaux, et dans sa dernière publication sur Isntagram il a fait sensation, à cause de quelques “hot pants” brûlants “.

L’athlète a posté sur son réseau social une image capturée lors de ses vacances en Colombie en juin dernier, où elle arborait un look décontracté, dans lequel son short en jean lui volait la vedette.

« Si Guatapé était au Mexique, ce serait certainement l’une des villes magiques ✨ Je pense que c’était ma partie préférée du voyage en Colombie ! 🇨🇴🤍 », était le commentaire avec lequel l’ancienne membre d’EXATLON accompagnait sa publication, où elle était très jolie. #Colombie #pantera #explore #voyage #retour en arrière ».

Les hot pants en jean de Denisse sont l’un de ses vêtements préférés, non seulement à cause de leur confort mais aussi à cause du look frais qu’ils lui donnent lorsqu’elle les porte. En fait, lors de son voyage dans le pays d’Amérique du Sud, les courts métrages sont devenus très célèbres et ils étaient présents dans les photos que le “Pantera” a partagées de son séjour à Bogotá, Medellín et Guatapé.

Après avoir partagé la belle photographie, les commentaires des fans de la femme Veracruz n’ont pas attendu et les followers de l’ancienne star d’EXATLON ont immédiatement posté des messages dans lesquels ils faisaient référence à la beauté de la jeune femme et à son style vestimentaire.

“Comme c’est beau “, “Magique comme toi “. “Précieuse mon amour ma panthe 😍😍😍😘😗😘😘😘😘😘😘”, “parfaite et belle” et “qu’elle est belle cette femme ?” étaient quelques-uns des messages qui ont rempli l’Instagram de Denisse.

D’autres fans lui ont dit : “C’est merveilleux de connaître de beaux endroits et de beaux endroits ma belle🇨🇴💛💛” et “Cet endroit a l’air super incroyable et fantastique ❤️”.

En plus de gagner un peu en popularité, avec sa publication l’ancienne candidate d’EXATLON a été la meilleure ambassadrice de la Colombie et surtout de Guatapé, car elle a fait exprimer à nombre de ses fans l’envie de suivre ses traces et de visiter un tel endroit si majestueux.

