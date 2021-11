Les termes de sortie de Pochettino émergent, alors qu’un rapport explique comment Man Utd a raté

Un rapport s’est déplacé pour expliquer comment Man Utd a raté Mauricio Pochettino, peu de temps après la nomination intérimaire de Ralf Rangnick.

Le joueur de 63 ans prendra en charge Man Utd jusqu’à la fin de la campagne. Son travail consiste à stabiliser le club en le ramenant dans le top quatre et en ligne pour le succès de la Ligue des champions.

Pour ce faire, il devra tirer le meilleur parti de stars telles que Donny van de Beek, Jadon Sancho et Paul Pogba.

Le style de pressing à haute intensité de Rangnick est susceptible de remodeler la façon dont Man Utd joue. Leurs attaquants devront défendre de l’avant – quelque chose qu’ils ont été critiqués pour ne pas avoir fait lors de la défaite 2-0 contre leurs rivaux Man City le 6 novembre.

En rejoignant les 13 fois champions de la ligue anglaise, Rangnick a dit: « Je suis ravi de rejoindre Manchester United et je me concentre sur la réussite de cette saison pour le club.

« L’équipe est pleine de talent et a un bon équilibre entre jeunesse et expérience. Tous mes efforts au cours des six prochains mois seront d’aider ces joueurs à réaliser leur potentiel. À la fois individuellement et, surtout, en équipe.

« Au-delà de cela, j’ai hâte de soutenir les objectifs à long terme du club sur une base de conseil. »

Le mandat relativement court de Rangnick signifie qu’un successeur à long terme devra être trouvé cet été. L’option la plus probable est le Pochettino du Paris Saint-Germain.

Les rumeurs suggèrent qu’il pourrait être malheureux au Parc des Princes. La famille de l’Argentin vit également toujours en Angleterre grâce à son passage à Tottenham, ce qui signifie qu’un changement pourrait se produire.

Sport Witness, citant des articles de la presse française, révèle pourquoi Pochettino n’a pas déménagé à Old Trafford ce mois-ci.

Ils écrivent que le PSG a deux conditions pour la sortie du tacticien. La première est que Man Utd a mis entre 15 et 20 millions d’euros (12,7 à 16,9 millions de livres sterling) en compensation. Cela donnera au PSG les fonds nécessaires pour trouver un remplaçant de premier ordre.

Les géants français veulent également avoir un successeur prêt à démarrer peu de temps après la sortie de Pochettino. Le vainqueur du Ballon d’Or, Zinedine Zidane, est le favori pour le rôle.

Le PSG se préparait à entamer des pourparlers avec Zidane, mais comme Man Utd n’a jamais avancé les frais d’indemnisation, ces discussions n’ont pas commencé.

Henry interroge Pochettino à Man Utd

La légende de la Premier League Thierry Henry a jeté le doute sur le potentiel de Pochettino.

Il a déclaré à CBS Sports : « Je ne sais pas s’ils peuvent l’avoir. Quand on est entraîneur d’une équipe comme le PSG, on a envie de le voir.

« Mais aussi, si vous allez à Man United, vous allez presque dans un autre type de mal de tête pour essayer de trouver un moyen de l’équilibrer, car c’est ce qu’il essaie de faire en ce moment avec le Paris Saint-Germain.

«Oui, ils gagnent, mais le jeu n’est pas fluide comme les gens s’y attendraient. Je ne pense pas qu’il ira, personnellement.

