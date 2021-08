Les termes du Congrès, le petit-déjeuner de Rahul Gandhi rencontre les dirigeants de l’opposition “bande-annonce historique de 2024”

in

Au cours de l’interaction, Rahul Gandhi a déclaré que l’opposition représente 60% de la voix du pays mais est traitée comme si elle ne représentait personne.

Dans une tentative apparente de prendre l’initiative de rassembler les dirigeants de l’opposition avant les élections générales de 2024, le parti du Congrès a qualifié aujourd’hui le petit-déjeuner des dirigeants de l’opposition organisé par Rahul Gandhi d’historique et de bande-annonce des événements à venir avant les prochains scrutins de Lok Sabha. . L’affirmation du grand vieux parti est intervenue à un moment où le chef du TMC, Mamata Banerjee, tentait d’unir l’opposition sur le dos d’une victoire écrasante sur le BJP et se projetait comme un adversaire clé du Premier ministre Narendra Modi au niveau national. Le petit-déjeuner de mardi était la première réunion de ce type organisée en l’absence de la présidente du Congrès, Sonia Gandhi. Au cours de la réunion sans précédent qui a eu lieu dans le contexte de la ligne d’espionnage de Pegasus et d’autres problèmes clés, Rahul a montré qu’il était prêt à diriger l’assaut de l’opposition contre le gouvernement.

Une centaine de députés de 15 partis d’opposition dont le Congrès ont participé à la réunion à l’invitation de Rahul. Elle a été suivie d’une autre balade surprise à vélo au Parlement contre les prix élevés du carburant.

Apparemment, le rallye cycliste au Parlement a été une surprise pour les dirigeants de l’opposition et Rahul les a invités à en faire partie en disant que c’était à eux de se joindre à eux.

@RahulGandhi में चर्चा करते हुए। के लोकतंत्र विरोधी कृत्यों के खिलाफ विपक्ष एकजुट होकर लड़ाई लड़ेगा। के लोकतंत्र के खिलाफ भाजपाई षड्यंत्रों को कामयाब होने नहीं देंगे। #UnitedForDemocracy pic.twitter.com/zJbunB6heH – Congrès (@INCIndia) 3 août 2021

Hier soir, le Congrès a qualifié la réunion d’historique et de bande-annonce pour 2024. Au cours de l’interaction, Rahul Gandhi a déclaré que l’opposition représente 60% de la voix du pays mais est traitée comme si elle ne représentait personne. “Lorsque le gouvernement nous enferme au Parlement, nous humilie… pas seulement en nous humiliant en tant que députés… il humilie et fait taire la voix du peuple indien”, a-t-il déclaré.

Appelant à l’unité de l’opposition, Rahul a déclaré que plus cette voix s’unira, plus elle deviendra puissante et il sera plus difficile pour le BJP, RSS de la supprimer.

La rencontre intervient aussi au moment où les partis d’opposition s’apprêtent à s’unir contre le BJP sans attendre le Congrès. Rahul, qui est souvent critiqué en disant qu’il ne peut pas remplacer la mère Sonia Gandhi, a essayé d’envoyer un message fort selon lequel il est réticent et imprévisible.

Shri @RahulGandhi a mené une discussion avec les dirigeants de l’opposition du NCP, Shiv Sena, CPI(M), RJD et d’autres, sur des questions nationales. Le parti du Congrès et l’opposition sont unis contre les politiques anti-populaires du gouvernement Modi.#UnitedForDemocracy pic.twitter.com/a1SpiqDBgv – Congrès (@INCIndia) 3 août 2021

Selon un rapport d’Indian Express, la réunion du petit-déjeuner a été conçue par Rahul Gandhi alors que le chef de l’opposition à Rajya Sabha Mallikarjun Kharge et LoP Lok Sabha Adhir Ranjan Chowdhury ont envoyé les invitations aux dirigeants.

@RahulGandhi में विपक्षी हिस्सा लिया। की लड़ाई में विपक्ष एकजुट है, यह देश के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, इस लड़ाई को के साथ लड़ेंगे। pic.twitter.com/iXJUbjLJz4 – Congrès (@INCIndia) 3 août 2021

Des représentants du DMK, du CPM, du CPI, du Congrès de Trinamool, du NCP, de Shiv Sena, du RJD, du JMM, du Parti Samajwadi et de la Conférence nationale, de l’IUML, du RSP, du KCM et du LJD de Sharad Yadav se sont rendus à la réunion.

