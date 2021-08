Les terribles menaces de Sasha Zverev envers son ex-partenaire

27/08/2021 à 12:09 CEST

De nouveaux scandales éclipsent le bon moment sportif du joueur de tennis allemand Alexander ‘Sasha’ Zverev. Et est-ce que son ex-partenaire, le joueur de tennis russe Olga Sharypova, a de nouveau révélé dans une interview des épisodes sombres vécus au cours de leur relation et qui font référence à une terrible affaire de violence de genre.

“J’espère que tu mourras, mais tu ne seras pas dans ma chambre. Injectez-vous de l’insuline si vous voulez mais faites-le dans la rue, mais je ne veux pas de problèmes », est-il venu dire dans une discussion, comme l’a révélé Sharypova dans une interview au magazine ‘Slate’.

Cette discussion a eu lieu lors du Shanghai Masters 1000 en 2019, lorsque l’Allemand s’est indigné contre elle de ne pas l’avoir attendu à l’hôtel : “Elle me grondait avec une grande fureur parce que je lui avais laissé une boîte de fruits qu’un ami avait donné. nous dans sa table de massage. “Pourquoi as-tu laissé ça ici? J’ai besoin que la chambre soit propre, je ne comprends pas ce que tu fais dans un salon de beauté à la place d’ici. Tu ne m’aimes pas ?”, Dit le Russe.

Même le fantôme du suicide apparaît dans une relation sans aucun doute toxique, selon les mots de Sharypova : « Quand je suis arrivé à l’hôtel de Shanghai, Sascha m’a reçu très au sérieux et m’a dit qu’il m’attendait et que maintenant je serais le seul à attends-le… Il est allé me ​​laisser seul dans la chambre, après m’avoir dit des choses très laides. J’ai coulé, je ne savais plus quoi faire et je me suis remis à m’injecter de l’insuline, je ne voulais plus continuer à me battre. »

“Quand il est revenu, il a mesuré ma glycémie, m’a donné du glucose et Il a commencé à me crier dessus très en colère, comment puis-je lui faire ça, et si je réalise les problèmes que je lui cause si je meurs dans sa chambre. Il m’a dit qu’il était la victime et que je ne le laisserais pas se concentrer, mais quand j’ai proposé de mettre fin à la relation et de partir, il m’a rendu cela impossible », a poursuivi Sharypova, ajoutant que la joueuse de tennis est devenue violente et lui a attrapé le cou, la poussant même contre le mur tout en lui criant dessus avec colère.

La joueuse de tennis russe raconte comment sa relation avec Zverev a été un enfer presque dès le premier jour : “La première fois qu’il m’a frappé, c’était à Monaco. Nous nous étions disputés ce jour-là et nous étions dans le couloir. Il m’a attrapé par la tête et m’a frappé contre le mur. Je me suis effondré et je suis resté inconscient, et il avait tellement peur qu’il a inventé une histoire dans laquelle il m’a dit que je l’avais attaqué et qu’il n’avait rien fait. »

Un scandale de mauvais traitements qui persécute le tennisman allemand depuis plus de deux ans et qui représente sans aucun doute une terrible tache sur son histoire sportive et humaine.