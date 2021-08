Les terribles règles de la NFL sur les railleries vont ruiner certains matchs cette année

Ceci est la version en ligne de notre newsletter du matin, La victoire du matin. Abonnez-vous pour recevoir des histoires sportives irrévérencieuses et incisives, livrées dans votre boîte aux lettres chaque matin.

La NFL va avoir un gros gâchis – et probablement plusieurs gâchis – sur les mains cette année et elle n’aura personne à blâmer mais elle-même.

Je parle, bien sûr, des règles de raillerie qui ne sont pas nouvelles mais qui vont être plus appliquées cette saison car apparemment la ligue redevient la No Fun League.

Nous avons appris ce message de la ligue d’être plus agressif avec les appels la semaine dernière, puis quelques jours plus tard, lors du tout premier week-end d’une liste complète de matchs de pré-saison, nous avons vu un appel de raillerie absolument terrible qui n’aurait en aucun cas dû être fait.

Le porteur de ballon de la quatrième corde des Colts Benny LeMay, qui se bat pour un emploi, a transporté un tas de défenseurs des Panthers de la Caroline sur 10 mètres avant d’être finalement abattu. Il s’est ensuite levé, a dit une chose rapide à un défenseur qui était au sol puis a retourné le ballon à l’arbitre, qui était occupé à lancer un drapeau en l’air.

Je veux dire, regarde ça:

C’est un exemple des railleries que la ligue ne veut pas voir dans les matchs. Cela vient de se passer dans le jeu #Panthers–#Colts.pic.twitter.com/Tu70GjBxwU – Ari Meirov (@MySportsUpdate) 15 août 2021

C’est absolument terrible et les fans ont eu raison d’écraser les arbitres et la ligue à ce sujet. Les joueurs doivent être capables de montrer leurs émotions après de gros jeux, en particulier dans un jeu si intense et dangereux.

Des drapeaux comme celui-ci sont incroyablement stupides et je dois penser que s’ils maintiennent cela pendant la saison régulière, il y aura de mauvais appels comme celui-ci qui affecteront le résultat des matchs et rendront les fans fous, ce qui ne sera pas le cas. un bon coup d’oeil de la NFL.

Vous savez juste qu’il va y avoir un appel de raillerie après un énorme jeu tard dans un match où tout le monde crie après le match, puis toute la journée du lundi. Nous avons regardé ce match trop longtemps pour ne pas savoir que quelque chose de stupide comme ça va arriver.

Les arbitres de la NFL ont déjà l’un des emplois les plus difficiles dans le sport. C’est un jeu rapide et furieux qui devient de plus en plus difficile à arbitrer. Maintenant, ils doivent juger quand ils pensent qu’un joueur émotif est un peu trop excité au détriment d’un adversaire et le pénaliser pour cela ?

Bonne chance avec ça.

La NFL doit simplement sortir de son propre chemin et permettre aux choses de continuer comme elles le font depuis des années. Les joueurs peuvent le gérer et les fans aiment voir certaines célébrations dirigées contre leurs adversaires. C’est vraiment des trucs inoffensifs.

Mais c’est la NFL et elle adore se mettre en travers de sa propre voie alors attendez-vous à de très mauvais moments comme celui que nous avons vu dimanche se produire tout au long de la saison, mais ces moments vont se produire dans des matchs qui comptent et cela va conduire à un absolu gâchis pour la ligue.

Pouah.

Coups rapides : les blocs terribles de Tim Tebow… Un grand moment père-fils dans un match historique de la MLB… L’interview larmoyante d’un joueur du PGA Tour… Et plus encore.

– Tim Tebow a fait ses débuts avec les Jaguars samedi soir et est devenu viral pendant deux terribles blocs. D’abord, il y a eu cette tentative boiteuse dont les fans se sont moqués, puis il y a eu celle-ci qui était encore pire. Aïe.

– Le lanceur des Diamondbacks Tyler Gilbert a lancé un coup sûr à ses débuts en MLB samedi soir et son père, qui était dans les gradins, a eu la meilleure réaction.

– L’interview larmoyante du joueur du PGA Tour Chesson Hadley après la manche très importante de dimanche était si bonne.

– La recrue des 49ers QB Trey Lance avait Jimmy Garoppolo et les fans de la NFL impressionnés par sa passe de 80 verges au touché lors de ses débuts dans la NFL samedi soir.

– En parlant de QB recrue, Zach Wilson a donné aux fans des Jets une raison d’être excité avec trois très bons lancers à ses débuts.