Les terroristes collectent toujours des fonds grâce à la cryptographie, mais l’impact est limité

Nous vivons aujourd’hui «au milieu d’une explosion de risques liés à la fraude, au blanchiment d’argent, au financement du terrorisme et à la confidentialité des données», a déclaré la secrétaire au Trésor des États-Unis, Janet Yellen, en février – et elle a spécifiquement cité les crypto-monnaies comme un «outil de financement du terrorisme».

Yellen semblait signaler un nouveau tournant important dans la guerre contre le terrorisme, et cela a soulevé quelques questions: la cryptographie entre les mains de terroristes est-elle un danger réel et actuel pour les gouvernements et la société? Si tel est le cas, l’industrie de la crypto-monnaie et de la blockchain devrait-elle s’inquiéter?

Des preuves récentes suggèrent que le rôle de la crypto en tant que catalyseur du terrorisme dans le monde reste relativement mineur. “Les crypto-monnaies ont été utilisées dans plusieurs affaires de financement du terrorisme, mais elles ne sont pas encore devenues un moyen principal de financement du terrorisme”, Matthew Levitt, directeur du programme Jeanette et Eli Reinhard sur le contre-terrorisme et le renseignement au Washington Institute for Near East Policy, a déclaré à Cointelegraph.

Gina Pieters, professeure adjointe au Département d’économie de l’Université de Chicago, a déclaré à Cointelegraph: «Son [Yellen’s] la déclaration est factuellement vraie – c’est un outil. ” Mais Yellen a également choisi ses mots avec soin. «Elle n’a pas dit que c’était un outil majeur – elle a spécifiquement dit que c’était un outil en pleine croissance. Et c’est également vrai, à mesure que les crypto-monnaies se développeront, elles seront utilisées dans des activités plus criminelles. »

Des appréhensions croissantes à propos de la crypto?

Dave Jevans, PDG de CipherTrace, a exprimé un certain malaise à propos des remarques du secrétaire au Trésor. «Si des dirigeants comme Janet Yellen adoptent une attitude craintive envers les crypto-monnaies associées à la criminalité, les régulateurs pourraient prendre des mesures sévères pour imposer des règles plus strictes sur les transactions de crypto-monnaie qui pourraient ne pas être justifiées», a-t-il déclaré à Cointelegraph, ajoutant: interdiction en Inde, entraverait grandement l’adoption de masse et l’innovation dans l’espace. »

«Je pense qu’elle voulait soulever la question et la mettre sur le radar des gens», a fait remarquer Levitt, qui a ajouté que l’utilisation abusive des crypto-monnaies apparaît davantage comme une préoccupation géopolitique à l’égard des États qui tentent d’échapper aux sanctions politiques occidentales – comme la Russie, l’Iran ou le Venezuela. – qu’avec les terroristes potentiels.

Pourtant, il ne faut pas beaucoup d’argent pour financer un acte terroriste, donc toute aide que Bitcoin (BTC) ou d’autres crypto-monnaies fournissent aux groupes terroristes qui tentent d’obscurcir leurs sources de financement reste une préoccupation. Pour cette raison, Jesse Spiro, chef des affaires gouvernementales chez Chainalysis, a déclaré à Cointelegraph que Yellen n’exagérait pas exactement la menace. Cela dit, «le financement du terrorisme représente une part incroyablement petite des transactions de crypto-monnaie.» En 2020, Chainalysis n’a retracé que 37,35 Bitcoins destinés au financement du terrorisme, soit «à peine 0,00324% de l’activité illicite globale», a-t-il déclaré.

La crypto devient plus importante pour les groupes terroristes?

En août 2020, le ministère américain de la Justice a saisi les comptes de crypto-monnaie de trois opérations de financement du terrorisme au Moyen-Orient. Il s’agissait de la «plus grande saisie jamais réalisée de comptes de crypto-monnaie d’organisations terroristes», selon le DoJ. «C’est un fait que les groupes djihadistes, dirigés par Daech et Al-Qaïda, utilisent la crypto-monnaie depuis des années», a déclaré Steven Stalinsky, directeur exécutif du Middle East Media Research Institute, à Cointelegraph. «Suite à la chute du califat de l’Etat islamique, cela est rapidement devenu encore plus important pour eux.»

Dans sa surveillance quotidienne des groupes djihadistes en ligne, MEMRI voit des groupes et des individus discuter de l’utilisation de différentes crypto-monnaies, “Mais cette utilisation ne s’est pas récemment développée dans les proportions extrêmes qu’elle pourrait avoir et pourrait encore”, a déclaré Stalinsky. «Toutes les arrestations et les nouvelles publiques de djihadistes utilisant la crypto-monnaie ont jusqu’à présent incité les entreprises à fermer ces comptes et des comptes connexes, et cela semble créer un équilibre pour enrayer le problème.»

Une étude de 2019 Rand Corporation a noté qu ‘”aucune crypto-monnaie actuelle ne peut répondre à tous les besoins financiers des organisations terroristes” – qui incluent l’anonymat, la convivialité, la sécurité, la fiabilité et l’acceptation – mais les crypto-monnaies comme Bitcoin, “en particulier avec une meilleure utilisabilité, pourraient être attrayantes pour utilisation dans la collecte de fonds, et certaines preuves émergent que des organisations terroristes pourraient utiliser des crypto-monnaies à cette fin. ” Il est essentiel que ces groupes puissent recevoir de l’argent des donateurs, au-delà du regard des gouvernements.

Dans un dossier de renseignement, Chainalysis a noté que les publicités et les messages de BitcoinTransfer, un échange de crypto-monnaie basé en Syrie qui a été publiquement cité comme étant géré par des djihadistes, «mettent souvent l’accent sur la sécurité et l’anonymat, ainsi que sur sa capacité à faciliter les transferts depuis les pays européens sans soumettre des pièces d’identité ou «exposer votre ami ou votre famille à un danger». »

Bitcoin, le plus ancien et le plus grand réseau de blockchain au monde, n’est pas vraiment anonyme, comme l’ont découvert Al-Qaïda et les groupes terroristes affiliés lors du retrait du DoJ d’août 2020. Les agents de l’Internal Revenue Service, des enquêtes sur la sécurité intérieure et du Federal Bureau of Investigation ont suivi et saisi les 150 comptes cryptographiques qui blanchissaient des fonds vers et depuis les comptes des Brigades al-Qassam, par exemple. Le groupe avait annoncé que ses dons en Bitcoin étaient introuvables et seraient utilisés pour des activités militantes.

Abandonner BTC pour Monero et Zcash?

Peut-être en raison de la perturbation des trois campagnes djihadistes cyber-activées, des rapports ont récemment fait surface selon lesquels des groupes terroristes se déplaçaient de BTC vers d’autres crypto-monnaies, y compris des pièces de confidentialité comme Monero (XMR) et Zcash (ZEC), qui sont plus difficiles à trace.

“BTC a toujours été le plus populaire et le plus connu”, a déclaré Stalinsky à Cointelegraph, mais d’autres, dont Monero et Zcash, sont également utilisés par des groupes terroristes. Jevans a ajouté:

«Le Bitcoin et d’autres crypto-monnaies sont toujours plus faciles à tracer que l’argent liquide, mais les pièces de confidentialité […] rendent certainement les tâches des forces de l’ordre plus difficiles. »

Pourtant, les pièces de confidentialité, même si elles sont meilleures pour masquer les transactions, «n’ont pas été adoptées dans la mesure où on peut s’y attendre», a déclaré Spiro à Cointelegraph. C’est principalement parce qu’ils manquent de liquidités. En 2020, plusieurs échanges cryptographiques, sous la pression des régulateurs, ont commencé à retirer les pièces de confidentialité de la liste, de sorte que l’accessibilité est devenue un problème pour les terroristes en herbe. «La crypto-monnaie n’est utile que si vous pouvez acheter et vendre des biens et des services ou retirer des fonds en fiducie, ce qui est beaucoup plus difficile avec les pièces de confidentialité», a expliqué Spiro.

Montée en puissance dans les pays occidentaux

Si l’on accepte que l’utilisation de la cryptographie n’explose pas parmi les groupes terroristes, est-ce au moins en croissance? “L’adoption de la crypto-monnaie se développe partout, y compris parmi les groupes terroristes nationaux et internationaux”, a répondu Jevans, tandis que Spiro a souligné: “Nous avons vu des preuves qu’ils utilisent la crypto-monnaie pour payer une infrastructure en ligne qui facilite le recrutement et la propagande.”

Le MEMRI Domestic Terrorism Threat Monitor, qui se concentre sur les groupes terroristes aux États-Unis et dans d’autres pays occidentaux, a vu une recrudescence de l’utilisation et des références aux crypto-monnaies – «tout comme ce qui s’est passé avec les djihadistes il y a quelques années», a déclaré Stalinsky. Il ajouta:

“[U.S.] Les groupes terroristes nationaux suivent de près ce que les groupes djihadistes ont fait en ligne, que ce soit en migrant vers d’autres plates-formes, en utilisant la technologie de cryptage ou en utilisant et en promouvant la crypto-monnaie. “

Stalinsky a poursuivi: «Après les événements du 6 janvier, lorsque le bâtiment du Capitole américain a été pris d’assaut par des groupes extrémistes, il y a plus de pression pour aller après la collecte de fonds de ces groupes en ligne. Il y a un an, il était courant de voir beaucoup de ces individus, groupes et organisations utiliser ouvertement les plates-formes bancaires traditionnelles, des principales sociétés de cartes de crédit aux banques ordinaires, Apple Pay, PayPal et d’autres plates-formes. »

Mais ils ont maintenant été largement contraints de quitter ces plates-formes, a-t-il ajouté, et doivent collecter des fonds – «que ce soit pour le recrutement, la sollicitation de soutien ou la vente de marchandises telles que des livres et des lignes de vêtements – via des portefeuilles de crypto-monnaie, qu’ils utilisent tous et promouvoir. » Le Bitcoin reste la crypto-monnaie préférée parmi ces groupes, bien que Monero soit également populaire, a-t-il déclaré.

Interrogé sur l’attrait particulier des crypto-monnaies pour les terroristes, Pieters a répondu: “C’est la capacité de déplacer une grande valeur de fonds sans transport physique, ainsi que la vitesse relative et le faible risque par rapport aux autres alternatives numériques.”

L’industrie de la blockchain elle-même devrait-elle s’inquiéter de ces utilisations néfastes des crypto-monnaies? Après tout, cela pourrait noircir davantage l’image de l’industrie, annulant les progrès vers l’intégration de la technologie blockchain et des crypto-monnaies dans le courant économique et sociétal. Selon Spiro:

«Les mauvais acteurs sont souvent les premiers à adopter les nouvelles technologies, et la crypto-monnaie ne fait pas exception. La différence avec la cryptographie, cependant, est qu’elle peut en fait être exploitée par les forces de l’ordre pour suivre l’argent. “

Les crypto-monnaies sont largement considérées comme anonymes et introuvables, mais elles «fonctionnent sur des blockchains publiques et transparentes», a poursuivi Spiro. «Nous avons constaté qu’une fois que les législateurs, les régulateurs et les organismes d’application de la loi comprennent cela, ils découvrent que la cryptographie peut réellement aider, et non nuire, à leurs missions d’élimination des activités illicites.»

Antonio Fatás, professeur d’économie à l’INSEAD, a déclaré à Cointelegraph qu’au cours des dernières décennies, de nombreux pays occidentaux ont mis en place des réglementations strictes pour lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. «Les crypto-monnaies ont été exclues de ces réglementations en partie parce qu’elles étaient petites, en partie parce qu’il n’est pas toujours facile de mettre en œuvre cette réglementation sur des formes de monnaie décentralisées.» Mais il est désormais clair que cette exclusion ne sera plus autorisée pour longtemps, a déclaré Fatás. Les acteurs de l’industrie devront se conformer.

Dans l’ensemble, tous les fonds destinés au financement du terrorisme sur un réseau blockchain devraient préoccuper le gouvernement et la société, ainsi que l’industrie de la crypto-monnaie et de la blockchain, même si les montants bruts ne sont toujours pas importants.

Il y a cependant une lueur d’espoir dans tout cela. «La bonne nouvelle est que la crypto-monnaie est intrinsèquement transparente», a déclaré Spiro, dont la société, Chainalysis, a aidé le DoJ à perturber les opérations de financement du terrorisme au Moyen-Orient susmentionnées en août 2020. «Avec les bons outils, les forces de l’ordre peuvent retracer cette activité. », A-t-il conclu.