Les terroristes traversent les frontières de l’Amérique. Biden aggrave les choses ⋆ .

Lors des élections de 2016, l’une des principales questions dont les médias ont refusé de discuter était la mesure dans laquelle les ressortissants nés à l’étranger pourraient jouer un rôle dans les attaques terroristes djihadistes sur le sol américain. C’était au plus fort du débat sur l’admission des réfugiés syriens et dans le contexte de la crise des migrants et des attaques terroristes qui ont suivi en Europe. (En effet, il y a des signes que la récente fusillade de masse dans une épicerie du Colorado pourrait avoir été une attaque terroriste islamiste – le tireur était un réfugié syrien qui est venu ici comme un enfant et était un citoyen américain.)

Mais étant donné qu’un élément clé de la plate-forme de Donald Trump était l’insistance sur la construction d’un «grand et beau mur» pour empêcher les terroristes potentiels d’entrer, entre autres menaces, la dernière chose que les médias voulaient faire était d’admettre que le terrorisme était une conséquence potentielle d’un bordure poreuse. Les médias se sont donc moqués et ridiculisés sans pitié des affirmations selon lesquelles des terroristes étrangers pourraient chercher à traverser une frontière largement ouverte alors que la fièvre rêve de rubes xénophobes.

L’ironie était que les responsables américains du renseignement et de la lutte contre le terrorisme n’étaient que trop conscients de la menace transfrontalière. Après le 11 septembre, avec un soutien bipartisan, le gouvernement américain a construit un vaste système de renseignement secret destiné à détecter et intercepter cette menace très réelle. Il vaut la peine de garder à l’esprit cette toile de fond de silence médiatique pour contraster avec la lecture de Todd Bensman’s America’s Covert Border War: The Untold Story of the Nation’s Battle to Prevent Jihadist Infiltration.

« Extraterrestres d’intérêt spécial »

L’expérience de Bensman est en tant que journaliste de la vieille école, à l’époque où la règle cardinale du journalisme était d’aller sur les lieux où se déroulent les nouvelles, puis de dire aux gens ce que vous avez appris avec précision. Il a travaillé sur la sécurité nationale dans des journaux régionaux comme le Dallas Morning News et a joué un rôle majeur dans la divulgation d’un certain nombre d’histoires clés, y compris l’enquête fédérale sur la Holy Land Foundation, qui est devenue le plus grand procès de financement du terrorisme de l’histoire américaine. Le Dallas Morning News a plus tard plié le genou aux groupes de pression islamistes en colère contre Bensman et ses collègues journalistes d’investigation de la couverture de l’histoire.

Bensman a quitté le journalisme pour rejoindre le département de la Sécurité publique du Texas en tant qu’analyste de la lutte contre le terrorisme, montrant que les bons journalistes peuvent vraiment développer le type d’expertise en la matière que les responsables des médias revendiquent souvent mais démontrent rarement. Pendant son séjour, Bensman a travaillé aux côtés de diverses agences fédérales dans le centre de fusion de l’État, aidant à sécuriser l’État de Lone Star et sa longue frontière avec le Mexique contre les cartels de la drogue, les extraterrestres criminels et, oui, même les terroristes.

Ici, Bensman a été exposé à l’interfonctionnement d’un système de renseignement – avec des responsables américains allant de Quito, en Équateur à Washington, DC – singulièrement concentrés sur la tâche d’empêcher les terroristes djihadistes potentiels de traverser illégalement la frontière. Dans le jargon gouvernemental classique, les frontaliers concernés étaient les «étrangers d’intérêt spécial (AIS)» d’un assortiment changeant de pays où la menace de terrorisme international était élevée et où la coopération des gouvernements locaux était limitée ou inexistante. Un exemple récent est celui de 11 Iraniens surpris en train de traverser la frontière pour se rendre à Yuma, en Arizona.

En quittant le service gouvernemental, Bensman est allé à la recherche de l’histoire que d’autres journalistes avaient ignorée, interrogeant des responsables de la sécurité aux frontières, des forces de l’ordre et du renseignement, des passeurs, des facilitateurs et peut-être plus important encore, les étrangers d’intérêt spécial eux-mêmes, afin de brosser un tableau vraiment complet de comment ces migrants se sont déplacés à travers le monde pour tenter leur chance à la frontière.

Bensman explose le mythe selon lequel les terroristes potentiels n’ont jamais tenté de traverser la frontière sud des États-Unis. Il relaie cas après cas d’individus soupçonnés d’avoir des liens avec le terrorisme et qui n’ont pas réussi à traverser le filet du gouvernement:

Le nombre de SIA qui figuraient déjà sur les listes américaines de surveillance du terrorisme est classé. Les soi-disant « terroristes connus ou soupçonnés », ou KST, seraient ceux de la liste de la base de données de dépistage des terroristes (TSDB), de la liste de l’environnement DataMart des identités terroristes (TIDE) et de la liste d’interdiction de vol. Après mon départ du gouvernement, des sources de la communauté du renseignement ont accepté de me laisser rapporter une indication de la fréquence à laquelle des KST sont capturés à la frontière terrestre sud. Entre 2012 et 2017, la sécurité intérieure américaine a découvert que plus d’une centaine de SIA capturés à la frontière sud des États-Unis, ou par des gouvernements coopérants en cours de route, figuraient déjà sur une ou plusieurs de ces listes de surveillance du terrorisme. Environ vingt par an en moyenne au cours de ces années.

Les sophistes sont susceptibles de faire valoir que dans le grand schéma des choses, 20 par an n’est pas un nombre statistiquement significatif étant donné le nombre massif de migrants cherchant à traverser la frontière chaque année. Mais 20 migrants terroristes suffiraient pour mener deux des massacres de Paris de 2015, qui ont tué 130 personnes et changé la vie en France de manière irrévocable pour les années à venir.

Comme Bensman s’efforce de le souligner tout au long du livre, les professionnels américains de la lutte contre le terrorisme savent que leur profession est sans faille.

Guerres proches et lointaines

D’une manière générale, le livre est divisé en deux éléments distincts de l’effort secret visant à empêcher les terroristes potentiels d’entrer, ce que Bensman appelle la «guerre proche» et la «guerre lointaine». La «guerre proche» consiste en des patrouilles aux frontières, des responsables de l’application de la loi et des services de renseignement qui travaillent pour identifier, interroger et, si nécessaire, expulser, les étrangers d’intérêt spécial qui atteignent ou traversent la frontière avec succès. Bensman écrit:

Le raisonnement était que si des immigrants ordinaires pouvaient atteindre une frontière terrestre en provenance de pays d’origine terroriste tels que l’Arabie saoudite, l’Afghanistan, le Pakistan, le Yémen et la Somalie, les voyageurs terroristes en provenance des mêmes pays le pourraient également. Un rapport de renseignement du National Counterterrorism Center de 2006 a caractérisé la pensée de cette manière typique: «Les terroristes pourraient essayer de fusionner dans les pipelines de contrebande de la SIA pour entrer clandestinement aux États-Unis…. Al-Qaïda et d’autres groupes se faufilent à travers les frontières dans d’autres parties du monde et peuvent essayer de le faire aux États-Unis, malgré les risques d’appréhension ou de résider aux États-Unis sans documentation appropriée.

La soi-disant «guerre lointaine» est l’endroit où les reportages de Bensman brillent vraiment, révélant le jeu du chat et de la souris joué entre les passeurs professionnels et les services de renseignement américains, étayé par les rapports personnels de Bensman et des entretiens avec les passeurs et les migrants qui font le voyage, beaucoup de qui sont étonnamment ouverts sur leurs méthodes et leurs motivations.

Bensman décrit en détail les batailles pour savoir qui peut le mieux influencer les responsables de la sécurité aux frontières et de l’immigration des pays du tiers monde en difficulté. Les services de renseignement américains offrent un financement organisationnel, une formation, des outils de suivi biométriques sophistiqués et le prestige de servir dans une unité spéciale aux officiers latino-américains qui peuvent créer des «tripwires» qui permettent aux Américains de savoir lorsqu’un étranger d’intérêt spécial lève des drapeaux rouges à un passage frontalier.

Les services de renseignement américains peuvent interroger le migrant en question et, si nécessaire, s’appuyer sur les responsables du pays pour le renvoyer d’où ils sont venus. Mais trop souvent, l’argent liquide et froid des passeurs l’emporte sur la coopération de gouvernement à gouvernement.

Les pivots de la contrebande contre lesquels les Américains sont en concurrence sont un groupe fascinant. Ces hommes et ces femmes ont un talent particulier pour le mélange de logistique, de linguistique, d’ingéniosité et de compétences de gestion nécessaires pour gérer des entreprises de transport internationales lucratives qui rivalisent avec FedEx et UPS. Mais les talents et les compétences nécessaires en font également un point d’étranglement qui peut être ciblé, comme l’explique Bensman:

Lorsque les piliers de la SIA sont attrapés, les organisations qu’ils ont bâties et habilitées uniquement ont tendance à s’effondrer, au moins pendant un certain temps. Leur caractère indispensable et le type de personnes qu’ils déplacent en ont fait une cible de choix pour HSI dès les premiers jours après le 11 septembre. Assommer l’un de ces passeurs était considéré comme un peu comme faire sauter le pont dans une guerre conventionnelle armée contre armée.

Bien que l’on ne puisse s’empêcher d’en sortir avec le sentiment que les responsables américains de la lutte contre le terrorisme ont le doigt dans la digue des populations massives qui cherchent à entrer, Bensman souligne que si les flux d’AIS peuvent sembler sans fin, ceux qui ont le talent, les connaissances, les ressources et les capacités de les transporter sont en effet un groupe limité et en les ciblant pour enquête et arrestation, les professionnels américains de la sécurité aux frontières peuvent avoir un impact majeur.

Compte tenu des nombreux reportages de Bensman sur les menaces potentielles interceptées et de son respect évident pour l’important mécanisme de contre-terrorisme transfrontalier que le gouvernement américain a mis en place depuis le 11 septembre, on pourrait être pardonné si l’on sortait de la problème en grande partie bien géré.

Mais 20 ans après le 11 septembre, des fissures se développent dans un barrage en mosaïque érigé à la hâte. Bensman note qu’il n’y a jamais eu d’audit important à l’échelle du gouvernement du système, qui couvre plusieurs agences et départements. Même les questions de base comme la nomenclature préférée ou l’accord sur les pays qui devraient être inclinés sur la liste des «pays préoccupants» ne sont pas normalisées et peuvent rapidement devenir des patates chaudes politiques. Bensman écrit:

… Les listes de pays ont énormément fluctué en fonction des vents diplomatiques et politiques. En août 2011, par exemple, un rapport du bureau de l’inspecteur général du DHS a révélé que les responsables de l’administration Obama avaient décidé que la liste de 2003 était « obsolète » et devait être « éliminée » car elle n’était « basée sur aucun jugement que les États énumérés soutenaient, ou encouragé le terrorisme ». L’administration Obama a estimé qu’il était temps d’éliminer la liste car «de nombreux États répertoriés sont des partenaires importants et engagés des États-Unis dans la lutte contre le terrorisme».

Parmi les autres défis, citons le manque de volonté de consacrer la main-d’œuvre nécessaire pour répondre à une norme sans échec. Alors que 100% des étrangers d’intérêt spécial sont censés être interrogés à la frontière, Bensman estime que le nombre réel est plus proche d’un tiers seulement de tous les SIA interrogés avant de s’unir pour disparaître à l’intérieur des États-Unis.

Non seulement cela, mais même les vérifications superficielles des enregistrements ne sont pas toujours effectuées. Bensman se lamente,

Ça s’empire. Gardant à l’esprit que les centres de détention de l’ICE sont la dernière ligne de défense possible avant que les SIA ne soient libérés à l’intérieur du pays sur leur propre engagement, un audit du bureau de l’inspecteur général du DHS en 2011 a révélé que l’ICE ne suivait pas systématiquement la politique du DHS selon laquelle il effectuait des vérifications de base de données. sur tous les AVS détenus de «pays spécialement désignés» avant leur libération afin de déterminer s’ils étaient recherchés par quelqu’un. Cela n’a pas été fait dans plus de la moitié des 116 cas contrôlés au hasard par les auditeurs. Une constatation plus inquiétante était que personne ne vérifiait 100% du temps, même pour savoir si les AVS figuraient sur les listes de surveillance du terrorisme. Le nombre d’oublis était faible, seulement 3 pour cent des cas vérifiés au hasard. Mais comme les auditeurs et moi-même le savions, un petit nombre présage de conséquences inacceptables.

L’effet Biden

Les récentes mesures prises par l’administration Biden suggèrent que, plutôt que de remédier aux trous croissants dans le filet frontalier, l’administration Biden est encline à les élargir. Quelques heures après son entrée en fonction, Biden a signé des décrets pour mettre fin aux efforts fructueux de l’ère Trump dans le cadre d’une sop à l’aile gauche démocrate, qui est virulemment anti-application.

L’administration Biden est également en train de revoir les politiques d’asile en vue d’apporter des changements qui permettront aux demandeurs d’asile encore plus faciles de jouer avec le système. Comme le note Bensman dans le livre, les politiques d’asile américaines sont déjà d’une laxisme inquiétant et offrent une entrée facile aux États-Unis pour quiconque peut mémoriser avec compétence une histoire de sanglot convenable.

Ces changements ne sont pas perdus pour les migrants, et un «effet Biden» augmente déjà les flux totaux de migrants, ce qui augmente à son tour la taille de la botte de foin à travers laquelle les responsables de la lutte contre le terrorisme doivent trier les éventuelles aiguilles terroristes.

La guerre secrète de la frontière américaine est une contribution singulière au reportage sur la nature des efforts de l’Amérique après le 11 septembre pour sécuriser la patrie américaine, et une réfutation nécessaire d’un mensonge par omission qu’un média politisé a commis sur le peuple américain.

Kyle Shideler est directeur et analyste principal pour la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme au Center for Security Policy. Suivez Shideler sur Twitter à @ShidelerK.