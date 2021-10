Les Teskey Brothers et l’Orchestre Victoria préparent un « Live At Hammer Hall »

Les frères Teskey ont annoncé un album live de leur performance acclamée de Noël 2020 avec Orchestra Victoria, Live At Hamer Hall, qui sortira le vendredi 3 décembre.

Pour cette performance, les chansons du groupe nominé aux Grammy ont été repensées par l’arrangeur Jamie Messenger et jouées en direct sur scène dans la salle emblématique de Melbourne avec Orchestra Victoria, dirigé par le chef d’orchestre Nicholas Buc, et diffusées en direct aux fans du monde entier sur YouTube.

La performance de 50 minutes présente des succès des deux albums acclamés par la critique Half Mile Harvest (2017) et Courir à la maison lentement (2019) et leurs deux chansons de Noël originales de Teskey Brothers, « Dreaming Of A Christmas With You » et « Highway Home For Christmas ». Live at Hamer Hall est disponible en précommande dès maintenant en double vinyle rouge translucide numérique, CD et en édition limitée. Comme avant-goût de ce qui est à venir, « So Caught Up » est sorti en streaming ou à l’achat.

En décembre dernier, à la mi-pandémie, un matin étouffant après le verrouillage de Melbourne, Sam, Brendon, Liam et Josh se sont retrouvés dans la position enviable de jouer un set dans un Hamer Hall vide avec Orchestra Victoria. Le groupe avait été sollicité par la direction du Centre des arts de Melbourne et de l’Orchestre Victoria pour fournir le répertoire d’un projet d’enregistrement provisoire à la suite de l’annulation de la saison classique de l’orchestre. Le groupe a sauté sur l’occasion.

« Nous avions grandi en écoutant des albums live avec des orchestres ; Je ne m’attendais pas à ce que nous soyons sur un, surtout quelque chose d’aussi grandiose que l’Orchestre Victoria à Hamer Hall », a déclaré le batteur Liam Gough. « Je pensais que ce serait un processus long et laborieux de traduire nos chansons sous une forme orchestrale, mais Jamie Messenger (arrangeur) et Nicholas Buc (chef d’orchestre) étaient super à travers cela », a déclaré Brendon Love, bassiste et architecte clé derrière le son du groupe. . «Nous avons eu quelques appels Zoom avec Jamie et lui avons dit ce que nous aimions et n’aimions pas, nous voulions que cela reste stable et pizzicato. Plus amusant. »

Précommandez en direct à Hamer Hall.