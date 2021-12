Les testeurs de Call of Duty licenciés par Activision malgré les promesses

Image : Activision

Aujourd’hui, les testeurs contractuels du studio Call of Duty Raven Software ont été informés que le studio serait licencié le 28 janvier de l’année prochaine, a déclaré un responsable de la communauté Call of Duty sur Twitter. Une source familière avec les événements de l’entreprise a confirmé à Kotaku que pendant les prochains jours début décembre, l’équipe d’assurance qualité rencontrerait individuellement la direction pour savoir s’ils étaient sans emploi.

Racheté par Activision en 1997, Raven Software est aujourd’hui l’un des deux principaux développeurs à la tête des titres Call of Duty. La société basée au Wisconsin a travaillé sur des titres tels que Call of Duty: Black Ops, Ghosts, Infinite Warfare et d’autres en collaboration avec les grands studios d’Activision, comme Infinity Ward. Plus récemment, Raven Software est devenu le visage le plus public de la bataille royale gratuite Warzone via des notes de mise à jour et des communications de développement. Raven est, en d’autres termes, une partie importante de la machine Call of Duty en constante expansion.

Selon Austin O’Brien, un responsable de communauté pour Call of Duty, l’équipe d’assurance qualité de Raven Software a promis des augmentations depuis des mois par Activision. Il s’est avéré que ces augmentations étaient accompagnées d’un astérisque. Le plan, comme le dit cette source, est qu’Activision absorbe certains testeurs sous contrat de Raven Software, embauche des testeurs de manière permanente, mais la grande majorité des développeurs de Raven seraient sans travail. Les travailleurs qui conservent leur emploi seront en effet promus de 17 $ l’heure à 18,50 $ l’heure, ainsi que des avantages sociaux améliorés et des primes trimestrielles. Les promesses d’augmentations et d’autres avantages qui n’arrivent jamais sont des tactiques bien connues dans l’industrie comme moyen de retenir les travailleurs contractuels dans l’espoir d’être transférés dans davantage de postes à temps plein.

Jusqu’à présent, les testeurs disent que le studio n’a pas été très communicatif sur ces changements structurels. Les développeurs ont appris la nouvelle des licenciements principalement par le bouche à oreille, ce qui a ajouté au malaise ressenti par le personnel de l’assurance qualité. Une source a déclaré à Kotaku : « Ce n’était pas une fin normale. Ils ont juste décidé de vider le studio. J’ai entendu dire jusqu’à présent qu’ils ont perdu 1/3 de leur assurance qualité et cela se poursuit jusqu’à la semaine prochaine. Kotaku a contacté Activision, mais ils n’ont pas répondu au moment de la publication.

Ces licenciements sont intervenus malgré les bénéfices élevés d’Activision Blizzard au troisième trimestre, qui étaient supérieurs à ceux de 2020. Ce n’est pas la première fois qu’Activision Blizzard réduit ses effectifs au cours d’une année couronnée de succès. Le PDG Bobby Kotick a collecté des primes record en mars au milieu d’environ 190 licenciements. Activision Blizzard a également licencié 800 employés en 2019 malgré des « résultats records ». Kotick est réputé pour ses mesures de réduction des coûts rigoureuses et est fier d’une «culture de l’épargne» au sein de l’entreprise. Activision Blizzard fait également actuellement l’objet d’une surveillance publique considérable pour harcèlement et discrimination fondés sur le genre, parallèlement à des tentatives infructueuses de gestion de son image publique.

« Beaucoup de testeurs incroyables et très compétents sont licenciés après des ANNÉES de crise après crise après crise », a écrit un testeur QA sur les réseaux sociaux. « Je suis aussi furieux que je suis brisé. »