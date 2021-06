Les testeurs iOS 14.7 beta 2 signalent des problèmes de SIM sur iPhone – .

Apple vient de déployer iOS 14.7 beta 2 sur les iPhones des développeurs et son équivalent iPadOS 14.7 beta 2 qui fonctionne sur iPads. C’est juste quelques jours après le déploiement public d’iOS 14.6 et quelques jours avant la WWDC 2021, où le fabricant d’iPhone présentera iOS 15 et iPadOS 15. Les premières versions bêta d’iOS 15 seront déployées peu de temps après, les développeurs obtenant goût – une version bêta publique suit généralement en juillet.

C’est-à-dire qu’il n’y a aucune raison d’exécuter iOS 14.7 bêta 2 sur vos appareils pour le moment, car la version bêta d’iOS 15 plus excitante approche à grands pas. C’est là que les fonctionnalités iOS de nouvelle génération atterriront. Mais si vous avez déjà installé iOS 14.7 beta 2 sur vos iPhones et avez commencé à remarquer des problèmes SIM inattendus avec les combinés, vous devez savoir que vous n’êtes pas le seul.

Certains testeurs d’iOS 14.7 beta 2 se sont rendus sur les réseaux sociaux pour détailler une erreur “Échec de la carte SIM” qui apparaît sur les iPhones, rapporte .. Les bugs ne sont pas inhabituels pour les nouvelles versions d’iOS, même pour les plus mineures comme la mise à jour iOS 14.7. Plus récemment, la mise à jour iOS 14.6 a généré des problèmes de batterie sur certains iPhones. Cependant, il pourrait y avoir une solution facile pour les problèmes de batterie.

Tout problème de carte SIM peut entraîner des problèmes d’appels téléphoniques, de SMS sur cellulaire et d’Internet sans fil sur n’importe quel appareil, pas seulement sur l’iPhone. Et il semble que les utilisateurs signalent en effet qu’ils ne peuvent pas passer ou recevoir d’appels ou utiliser des données cellulaires sur des iPhones exécutant iOS 14.7 beta 2.

Le blog indique que l’erreur semble affecter principalement les utilisateurs avec eSIM activé que les cartes SIM ordinaires. eSIM est la fonctionnalité SIM virtuelle qu’Apple n’a introduite que récemment, apportant une fonctionnalité double SIM à ses combinés. Les iPhones lancés en 2018 ou plus tard prennent en charge la fonctionnalité eSIM, mais cette fonctionnalité est facultative. Les utilisateurs qui n’ont pas besoin d’utiliser deux numéros de téléphone en même temps peuvent même ne pas savoir qu’il est là.

Il n’y a aucun moyen de résoudre le problème vous-même, vous devrez donc attendre qu’Apple déploie une version bêta 3 pour corriger le bogue. Si vous avez déjà installé iOS 14.7 beta 2, vous pouvez revenir à la dernière version stable, iOS 14.6.

Alternativement, si vous venez de télécharger iOS 14.7 beta 2 sur l’iPhone mais n’avez pas poursuivi le processus d’installation, vous pouvez l’empêcher. Accédez simplement à l’application Paramètres, appuyez sur Général, appuyez sur Stockage iPhone, recherchez iOS 14.7 beta 2 dans la liste et appuyez dessus pour le supprimer. De cette façon, vous pourrez passer à iOS 14.7 bêta 3 lorsque Apple publiera un correctif pour le bogue d’échec de la carte SIM.

Les utilisateurs d’iPhone en version bêta publique devraient également éviter iOS 14.7 pour le moment. Comme je l’ai déjà dit, iOS 15 sera la version bêta d’iOS la plus excitante à essayer, mais celle-ci n’arrivera qu’à un moment donné en juin pour les développeurs et toute personne ayant accès aux comptes de développeur et en juillet pour les bêta-testeurs publics.

