Les tests bêta de prise en charge multi-appareils de WhatsApp devraient bientôt être lancés

WhatsApp va tester en bêta de nouvelles fonctionnalités

Bientôt, les utilisateurs de WhatsApp pourront se connecter à plusieurs appareils avec le même compte. Auparavant, le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, et le chef de WhatsApp, Will Cathcart, avaient annoncé le déploiement de tests multi-appareils pour les utilisateurs bêta publics dans un mois ou deux.

Avec la nouvelle fonctionnalité, les utilisateurs seront autorisés à associer jusqu’à quatre appareils avec le même compte à la fois. De plus, les utilisateurs n’ont pas besoin de garder l’appareil principal en ligne pour utiliser WhatsApp sur d’autres appareils ou même sur WhatsApp Web. À l’heure actuelle, les utilisateurs ne peuvent se connecter à un système informatique utilisant WhatsApp Web que lorsque l’appareil principal, c’est-à-dire le téléphone, est en ligne.

WABetaInfo, le populaire tracker de fonctionnalités WhatsApp, annoncera bientôt comment faire partie du programme bêta public. Seuls quelques utilisateurs participeront à la phase de test de cette fonctionnalité. Les utilisateurs intéressés doivent donc suivre le tracker et conserver les notifications pour les mises à jour en temps réel. De plus, seuls les utilisateurs de la dernière version bêta pourront participer au programme bêta. Après l’avoir testée pendant un certain temps, la fonctionnalité sera déployée pour tous les utilisateurs.

Une capture d’écran de la prochaine fonctionnalité multi-appareils a également été partagée par WABetaInfo. Une boîte de dialogue indique : « Utilisez WhatsApp sur jusqu’à 4 appareils supplémentaires à la fois sans garder votre téléphone en ligne. » et invite les utilisateurs à rejoindre la version bêta multi-appareils.

