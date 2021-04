Les tests confirment un positif chez la femelle Espanyol

01/04/2021 à 17:38 CEST

L’Espanyol a rapporté ce jeudi, à travers un communiqué, l’existence d’un cas positif de coronavirus dans l’effectif de la première équipe féminine, confirmé après que l’ensemble du groupe a subi des tests PCR.

L’entité bleue et blanche, comme cela se produit généralement à ces occasions, n’a pas révélé l’identité de la personne infectée. Il n’a pas non plus précisé s’il s’agissait d’un footballeur ou d’un membre du personnel d’entraîneurs de l’équipe première perruche.

Dans tous les cas, la personne infectée, comme l’explique l’Espanyol, est parfaitement bien isolée chez elle, suivant les protocoles sanitaires fixés par les autorités pour ces occasions.

L’information intervient peu de temps après l’annonce que les tests PCR auxquels tout le personnel masculin et le personnel d’entraîneurs ont subi mercredi ont confirmé l’existence de deux cas positifs dans le groupe bleu et blanc et exclu plus d’infectés.

Malgré le fait que l’entité catalane n’ait pas signalé l’identité des deux personnes testées positives, l’entraîneur, Vicente Moreno, Il a souligné lors de la conférence de presse avant le match contre Fuenlabrada aujourd’hui qu’il s’agissait de deux footballeurs.