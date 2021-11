Les tests Covid à domicile s’améliorent. Faites le plein pour les vacances d’hiver.

Alors que beaucoup d’entre nous se précipitent pour essayer de trouver la dinde de Thanksgiving et les cadeaux de vacances parfaits, il y a une autre chose que les experts nous recommandent de faire des provisions : des tests à domicile pour Covid-19.

« Les tests à domicile seront essentiels au cours des prochains mois », a déclaré Leana Wen, médecin urgentiste et professeur de politique de santé à l’Université George Washington.

La forme la plus courante de test à domicile est le test rapide d’antigène – pensez à BinaxNOW, QuickVue, Lucira ou Ellume – où vous vous tamponnez les narines et obtenez les résultats en 15 minutes environ. Ces peuvent être trouvés dans votre pharmacie locale, bien que l’approvisionnement ait été irrégulier (plus de détails ci-dessous). Tests d’antigène sont généralement contrastés avec les tests moléculaires – pensez à la PCR en laboratoire – qui sont mieux à même de détecter le virus, bien que vous deviez vous faire écouvillonner par un professionnel, puis attendre, parfois plusieurs jours, jusqu’à ce que les résultats reviennent.

Maintenant, cependant, des entreprises comme Cue Health et Detect vendent une nouvelle classe de tests : des tests moléculaires qui peuvent être effectués entièrement à la maison. Ils promettent des résultats de qualité PCR en moins d’une heure, le tout sans jamais avoir à vous lever de votre canapé.

Si vous pouvez trouver et vous permettre des tests à domicile – qu’il s’agisse de tests d’antigènes relativement bon marché ou de leurs cousins ​​moléculaires plus chers – les experts disent qu’il sera particulièrement utile pour vous de les avoir sous la main cet automne et cet hiver, pour plusieurs raisons. .

Pour les Américains qui ont reçu leurs deux premières doses ce printemps, l’immunité pourrait bien décliner. Jusqu’à présent, les données montrent que l’efficacité des vaccins contre l’infection diminue vers la marque des six mois. Et jusqu’à présent, seuls 18% des Américains ont reçu un rappel (bien que cela puisse bien augmenter maintenant que tous les adultes sont éligibles). Cela, combiné au fait que les taux d’infection augmentent aux États-Unis, signifie que les cas révolutionnaires sont susceptibles d’augmenter ici, comme ils ont déjà commencé à le faire en Europe. Et avec le temps qui se refroidit et les vacances qui arrivent, nous allons tous passer plus de temps à l’intérieur avec les autres.

Pour être clair, si vous êtes complètement vacciné, les données montrent vous êtes toujours bien protégé contre une maladie grave ou la mort de Covid-19, et les infections signalées aux États-Unis sont jusqu’à présent principalement chez les personnes non vaccinées. Mais si vous contractez une infection percée, vous pourriez infecter d’autres personnes non vaccinées, dont l’immunité diminue ou qui sont âgées et donc plus à risque de maladie grave, même s’ils sont vaccinés. C’est ce que les tests peuvent empêcher.

« Nous devons passer de la conception des tests à domicile comme un simple outil de diagnostic à celle d’un outil de prévention », a déclaré Wen, qui recommande de passer un test avant une réunion sociale à l’intérieur même si vous ne ressentez aucun symptôme.

Neil Sehgal, professeur de politique de santé à l’École de santé publique de l’Université du Maryland, m’a dit qu’il était sur le point de prendre l’avion de Washington, DC, en Californie pour passer Thanksgiving avec des parents là-bas. Tout le monde dans sa famille prévoit de passer un test rapide avant le repas de fête, a-t-il déclaré, pour s’assurer qu’ils ne présentent pas de risque pour les autres.

« Le défi en ce moment est que même si vous êtes vacciné, votre infection percée est un maillon d’une chaîne qui peut finir par infecter quelqu’un pour qui les conséquences peuvent être plus graves que pour vous », m’a dit Sehgal. « Nous devons tous décider si nous voulons ou non participer à ces chaînes de transmission. »

De même, Wen a déclaré qu’elle prévoyait d’utiliser des tests rapides pour les réunions de vacances. Elle les trouve également utiles pour les anniversaires et les dîners ; maintenant qu’il fait trop froid pour les repas en plein air, sa famille et ses invités testent avant de se réunir chez elle.

Les deux experts ont noté qu’il y a une raison supplémentaire pour laquelle il est utile de garder quelques tests dans votre maison dans les mois à venir : les pilules antivirales pour Covid-19, produites par Merck et Pfizer, seront probablement bientôt disponibles aux États-Unis dans le cadre d’une autorisation d’utilisation d’urgence. . Mais ces traitements sont plus efficaces si vous les prenez peu de temps après avoir été infecté. Cela signifie qu’il est dans votre intérêt d’attraper le virus dès le début – et avoir un test à portée de main peut vous aider à le faire.

Il ne devrait pas être si difficile d’obtenir des tests à domicile. Voici ce qui s’est mal passé.

Un problème obscurcit ces recommandations d’experts : la disponibilité des kits de test à domicile a été au mieux inégale.

Un Américain, voyant à quel point il est facile de passer un test rapide de l’autre côté de l’étang au Royaume-Uni ou en Allemagne, pourrait être pardonné d’avoir ressenti une pointe d’envie – et une forte dose de frustration. Plus d’un an et demi après le début de la pandémie, les tests antigéniques en vente libre sont souvent épuisés dans des magasins comme CVS ou Walgreens.

Malgré la décision de l’administration Biden d’investir 1 milliard de dollars dans les tests rapides, le marché reste limité, en partie à cause d’obstacles réglementaires. Dès le début, les États-Unis ont décidé de classer ces tests dans la catégorie des dispositifs médicaux, ce qui signifie qu’ils devaient passer un processus d’approbation strict de la FDA, a expliqué Sehgal. En conséquence, seuls quelques tests d’entreprises ont été mis sur le marché en 2021.

« Nous avons mis du temps à les adopter et à les approuver aux États-Unis car ils ne sont pas aussi sensibles que les tests PCR », a déclaré Sehgal. Mais même si les tests d’antigène ne sont pas infaillibles pour détecter le virus, « ils sont suffisamment sensibles pour vous donner une idée assez réaliste de savoir si vous présentez un risque pour les personnes avec qui vous vous réunissez » – c’est-à-dire si vous êtes activement contagieux.

« Je pense qu’un modèle mental plus soucieux de la santé publique aurait conduit à une approbation plus rapide d’options de test d’antigène plus rapides », a poursuivi Sehgal. En d’autres termes, les États-Unis auraient dû concevoir les tests comme une mesure de réduction des méfaits : nous savons qu’ils ne sont pas parfaits, mais si nous les déployons à grande échelle, ils réduiront globalement les méfaits.

« La FDA devrait toujours les approuver dans le cadre d’une autorisation d’utilisation d’urgence pour les mettre sur le marché, mais l’urgence avec laquelle la FDA a agi avec les vaccins aurait pu être appliquée de la même manière aux tests. Si tel était le cas, je pense que nous aurions vu des approbations plus tôt pour davantage de fabricants nationaux de tests rapides », a-t-il ajouté.

Une autre raison de la faiblesse des stocks est simplement que les gros acheteurs se sont emparés de nombreux tests dès le début. Entreprises, équipes sportives et les systèmes scolaires ont passé des commandes en gros au printemps et ont consommé une grande partie du stock avant que le grand public ne puisse y accéder. « Ils ont passé des contrats parce qu’ils savaient que pour reprendre une activité en personne, ce serait une bonne stratégie », a déclaré Sehgal.

Le résultat est que lorsque des individus ordinaires entrent dans leurs pharmacies pour essayer d’acheter quelques boîtes, il ne reste plus grand-chose sur les étagères.

Sous l’administration Trump, les responsables semblaient parfois décourager les tests, de peur qu’ils ne révèlent des cas plus positifs. Au lieu de cela, les États-Unis se sont concentrés sur le développement de vaccins à grande vitesse, les considérant comme la solution miracle qui détruirait la pandémie.

Mais cet automne, l’administration Biden a décidé de faire des tests une partie plus intégrante de sa stratégie de pandémie. Le coordinateur de la réponse aux coronavirus de la Maison Blanche, Jeff Zients, a déclaré en octobre que l’investissement de 1 milliard de dollars « nous met sur la bonne voie pour quadrupler le nombre de tests rapides à domicile disponibles pour les Américains d’ici décembre. Cela signifie donc que nous aurons un approvisionnement disponible de 200 millions de tests rapides à domicile par mois à partir de décembre. »

De nombreux experts l’ont salué comme un engagement bienvenu, bien que tardif.

« Ce que font les tests rapides, c’est qu’ils nous permettent de vivre plus paisiblement avec ce virus – pour pouvoir en fait ne pas qu’il soit si perturbateur pour la société », a déclaré Michael Mina, un épidémiologiste qui a été l’un des plus fervents partisans des tests rapides. le Washington Post. Ces tests peuvent rendre les quarantaines inutiles, nous permettant « de garder les élèves à l’école, de maintenir les entreprises en activité et d’arrêter le besoin de fermetures, même en cas d’épidémie ».

La prochaine génération de tests à domicile

Jusqu’à présent, les tests à domicile étaient à peu près synonymes de tests d’antigènes, tels que BinaxNOW ou QuickVue. Dans l’ensemble, la sensibilité de ces tests a tendance à être de l’ordre de 85 %, ce qui signifie qu’ils manquent environ 15 % des personnes infectées. Cela dit, ils sont très bons pour détecter une infection lorsque les personnes ont une charge virale élevée, c’est-à-dire lorsqu’elles sont le plus susceptibles d’infecter les autres.

Les tests moléculaires sont considérés comme la référence absolue dans les tests Covid-19. Ils prélèvent votre échantillon et amplifient le matériel génétique qu’il contient plusieurs fois, donc s’il contient ne serait-ce qu’un minuscule lambeau de virus, ils le détecteront presque certainement. Traditionnellement, l’inconvénient est que vous avez besoin d’un professionnel pour vous écouvillonner et d’un laboratoire pour traiter vos résultats.

Les tests moléculaires à domicile commencent à changer cela.

Ce mois-ci, la société de technologie de la santé Cue Health a commencé à vendre directement aux consommateurs un test moléculaire pouvant être effectué entièrement à la maison. Vous pouvez l’acheter en ligne, sans ordonnance, et obtenir des résultats de qualité laboratoire sans quitter la maison, selon la société. Le test Cue montre des résultats conformes aux résultats de la PCR en laboratoire dans 97,8% des cas, comme le vérifie une étude indépendante menée par la Mayo Clinic. Et c’est rapide, offrant des résultats en 20 minutes, similaire au temps d’attente pour les tests d’antigène.

Il y a un hic, cependant : ce n’est pas bon marché. Un pack de trois tests à usage unique vous coûtera 225 $, sans compter le lecteur réutilisable, qui coûte 250 $. À ce prix, il est loin d’être mûr pour un accès équitable. (À titre de comparaison, les tests d’antigène coûtent environ 10 $ à 40 $ par test.)

« Nous ne sommes pas facturés comme un test d’antigène, mais nous ne fonctionnons pas comme un test d’antigène », a déclaré Clint Sever, co-fondateur et chef de produit de Cue, ajoutant que le test est utilisé par Google, la NASA, et la NBA. « C’est une technologie révolutionnaire.

Detect est une autre entreprise de technologie de la santé proposant un test moléculaire à domicile (le produit sera bientôt disponible). Celui-ci sera également livré avec un hub réutilisable et des tests individuels à usage unique. Avec le hub au prix de 39 $ et chaque test à 49 $, le système de Detect sera plus abordable que celui de Cue, mais toujours plus cher qu’un test d’antigène. Le test Detect est précis à 97,3%, similaire à un test de laboratoire PCR, selon Axios. Il renvoie les résultats en une heure.

Les tests de Cue et de Detect ont tous deux obtenu une autorisation d’utilisation d’urgence de la FDA, et les deux sociétés visent bien plus que les seuls tests Covid-19. Avec quelques ajustements, leurs plates-formes devraient également pouvoir tester d’autres problèmes de santé.

Le plan de Detect « est que vous puissiez passer un test de grippe ou un test Covid ou tout ce dont vous avez besoin, à la maison », a déclaré à Axios Owen Kaye-Kauderer, directeur commercial de l’entreprise.

Cue envisage un avenir où son lecteur pourra vous tester pour tout, de la grippe et de l’angine streptococcique à la chlamydia et à la gonorrhée. « Covid a essentiellement accéléré la transition vers les services de soins virtuels et les diagnostics connectés », m’a dit Clint Sever, co-fondateur et chef de produit de Cue.

L’innovation fondamentale ici – donner à votre humble maison les capacités de diagnostic d’un laboratoire professionnel – deviendra probablement populaire dans de nombreux domaines des soins de santé au cours des prochaines années. Cela aide à expliquer pourquoi des entreprises comme Cue et Detect sont impatientes de se lancer dans le jeu, même si de nombreux experts disent qu’à l’approche du printemps, Covid-19 entrera probablement dans la phase endémique : il continuera à circuler dans certaines parties de la population, mais sa prévalence et son impact descendront à des niveaux relativement gérables, de sorte qu’il s’apparente davantage à la grippe qu’à une maladie mondiale.

« Lorsque nous arrivons au point où la transmission a ralenti et que nous entrons dans la phase endémique », a déclaré Sehgal, « les tests à domicile deviennent beaucoup moins importants. »

En attendant, Wen recommande à chaque famille de garder quelques tests à domicile dans la maison. Ne vous inquiétez pas trop pour savoir s’il s’agit d’antigènes ou de molécules ; obtenez ce que vous pouvez trouver et vous permettre.

« Il s’agit d’un cas de ‘ne laissez pas le parfait être l’ennemi du bien' », a-t-elle déclaré. « Ces tests peuvent nous permettre de passer de Covid-19 en tant que menace qui semble presque existentielle à juste un autre risque parmi tous les risques que nous prenons en compte chaque jour. Ils peuvent nous permettre de retrouver la normalité dont nous aspirons.