Les tests Covid avant le départ pour arriver en Angleterre «à supprimer»

On pense que les tests sont largement redondants maintenant que la variante Omicron est répandue dans tout le pays (Photo: PA / .)

Les exigences de voyage pour les personnes entrant en Angleterre qui disent que les gens doivent passer un test Covid-19 avant de partir pour le pays seront probablement abandonnées cette semaine.

Le gouvernement est sur le point de revoir les exigences en matière de tests de voyage dans les prochains jours, et des sources de haut niveau suggèrent que les tests avant le départ ne seront plus nécessaires.

Une source a déclaré au Times que « des tests avant le départ ont été mis en place pour essayer de ralentir la propagation d’Omicron et de l’empêcher d’entrer au Royaume-Uni », mais on pense que les tests sont largement redondants maintenant que la variante Omicron est répandue dans tout le pays.

Les mesures du plan B, qui ont été introduites début décembre, devraient également être réexaminées d’ici mercredi – y compris le port de masques, le travail à domicile et les passeports vaccinaux – mais la plupart de ces restrictions devraient rester, pense-t-on.

Ce sera la première fois que les ministres se réuniront pour discuter de la situation depuis avant Noël.

Depuis lors, les cas de coronavirus et de variante Omicron ont grimpé en flèche au Royaume-Uni et le nombre d’hospitalisations a presque doublé, atteignant le même niveau qu’en février dernier.

Malgré cela, des sources suggèrent que les mesures resteront les mêmes et ne seront pas augmentées, car le gouvernement attend plus de données.

Edward Argar, un ministre du ministère de la Santé et des Affaires sociales, a prédit hier que les chiffres des hôpitaux continueraient d’augmenter pendant au moins deux semaines.

Le nombre de cas de coronavirus a grimpé en flèche à travers le Royaume-Uni au cours de la période des fêtes (Photo: Metro.co.uk)



Malgré cela, les tests avant le départ sont susceptibles d’être abandonnés, il ne reste que les tests PCR du jour 2 (Photo : PA)

Mais il a déclaré qu’il « ne voyait rien pour le moment dans les données juste devant moi dans la situation immédiate qui suggère la nécessité de nouvelles restrictions ».

« Nous avons besoin de têtes froides et calmes », a-t-il déclaré dans une interview à Times Radio.

« Nous devons examiner les données et nous devons faire tout notre possible pour éviter toute restriction. »

Lorsqu’on lui a demandé si des règles plus strictes étaient nécessaires en Angleterre, le ministre du Cabinet Steve Barclay a déclaré à Sky News: « Nous ne pensons pas que les données le soutiennent pour le moment.

« Bien sûr, nous gardons les données à l’étude, mais nous avons constaté un changement de comportement important à la suite du plan B. »

Plus : Coronavirus



Une source a également déclaré que les premiers ministres étaient « prudemment optimistes », mais a ajouté que « les choses pourraient changer en une seule journée ».

Le chef de l’Organisation mondiale de la santé a également déclaré que la fin de la pandémie de Covid-19 pourrait être en vue cette année.

À l’heure actuelle, les voyageurs doublement vaccinés doivent passer un test avant le départ et s’auto-isoler jusqu’à ce qu’ils reçoivent un résultat négatif après leur arrivée en Angleterre. Ceux qui n’ont pas reçu deux jabs doivent s’isoler pendant 10 jours après leur arrivée.

Bien que les tests pré-départ soient probablement abandonnés, les tests PCR du jour 2 devraient rester.

Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à webnews@metro.co.uk.

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités.

Obtenez votre besoin de savoir

dernières nouvelles, histoires de bien-être, analyses et plus

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();