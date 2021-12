Les tests Covid du jour de match supprimés par EFL pour réduire les retards

La Ligue anglaise de football a confirmé que les tests Covid-19 de la journée de match avaient été supprimés dans le but d’essayer de réduire le nombre de matchs annulés en fin de journée, ce qui a perturbé les fans de football à travers le football.

Les tests Covid du jour de match supprimés par l’EFL

Reports tardifs

Avec une augmentation des cas de Covid dans le sport, de nombreux événements ont été annulés et le football a vu des matchs reportés à la onzième heure alors que les fans se sont déjà rendus pour des matchs dans tout le pays, incapables de réclamer le remboursement de leurs déplacements dans de nombreux cas. Un de ces exemples était l’affrontement du lendemain de Noël entre Hull City et Blackburn Rovers qui n’a été annulé que deux heures avant le coup d’envoi avec des fans en déplacement ou déjà à destination.

Les tests de jour de match ne sont plus nécessaires

La Ligue de football a tenu à entendre les plaidoyers des fans concernant les reports tardifs et a décidé que les tests quotidiens étaient toujours nécessaires, mais pas les jours de match.

La décision a été accélérée par huit matchs qui devaient avoir lieu au cours du Nouvel An, annulés en raison du manque de joueurs des équipes pour aligner une équipe en raison de tests Covid positifs.

BBC Football a rapporté que l’EFL a déclaré :

«Au cours de la semaine dernière, il est devenu clair que l’exigence de tests les jours de match a suscité une inquiétude et une incertitude importantes dans les clubs et a gravement affecté les supporters. La ligue a réexaminé la question avec ses conseillers médicaux et, après un examen attentif, qui comprenait un dialogue avec un nombre important de médecins de club, il a été déterminé que l’exigence de tests le jour du match serait supprimée, sauf pour les personnes qui présentent des symptômes de Covid. Les tests quotidiens se poursuivront les jours de non-match avec les clubs suivant des protocoles rouges mis à jour qui restent notre plus grande protection contre la transmission de Covid. »

Photo principale

